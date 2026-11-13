Σκέρτσος: Η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009

Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας αναφέρεται σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει πόσο έχει αλλάξει η εικόνα στις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως «το 2009 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 43,9 δισ. ευρώ. Το 2019 έφτασαν τα 73,3 δισ. και το 2025 τα 98,1 δισ. ευρώ. Η αξία τους έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009 (+123,5%) και έχει αυξηθεί κατά 33,9% από το 2019».

Όπως επισημαίνει ο κ. Σκέρτσος, «Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και της Eurostat, το φετινό εννεάμηνο οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν νέο «υψηλό» φτάνοντας τα 41,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν τα καύσιμα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που παίζει για την ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής η ελληνική αγορά διύλισης και εξαγωγής καυσίμων.

Όμως και χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,8% και έφτασαν τα 29,8 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς αυξήθηκαν κατά 13,3%, των τροφίμων και ζώντων ζώων κατά 10% και των χημικών προϊόντων κατά 5%.

Αντίστοιχα δυναμική είναι η πορεία και του τουρισμού που αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών υπηρεσιών. Η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο ή το γεύμα σε μια ταβέρνα είναι υπηρεσίες που αγοράζει εδώ ένας επισκέπτης από το εξωτερικό και καταγράφονται ως εξαγωγικές υπηρεσίες».

Και προσθέτει πως «Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μεγάλη εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας είναι η ακόλουθη:

-Το 2009, είχαμε 14,9 εκατ. αφίξεις και 10,4 δισ. ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις.

-Το 2019, είχαμε 34 εκατ. αφίξεις και 18,2 δισ. ευρώ εισπράξεις.

-Το 2025, είχαμε 43,3 εκατ. αφίξεις και 23,6 δισ. ευρώ εισπράξεις.

Δηλαδή, από το 2019 έως το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 30% ενώ από το 2009 κατά 127%.

Το ζητούμενο τώρα είναι η τουριστική περίοδος να επεκταθεί σε όλο το χρόνο και σε περιοχές που παρότι είναι πανέμορφες δεν είναι τόσο γνωστές έως σήμερα, ώστε μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων να φτάνει στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του τόπου που φιλοξενεί τους επισκέπτες».

«Τι κάνουμε ως κυβέρνηση για να βρουν περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πελάτες στο εξωτερικό;» σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, υπογραμμίζοντας:

«-Μειώνουμε τους φόρους για τις επιχειρήσεις και τις εισφορές στην εργασία, ώστε να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να επενδύουν και να προσλαμβάνουν.

-Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε διαδικασίες, από την αδειοδότηση μέχρι τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ώστε μια επιχείρηση να κερδίζει χρόνο.

-Και δίνουμε κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και για ανάπτυξη νέων προϊόντων που μπορούν να σταθούν στις διεθνείς αγορές».

«Αυτός είναι ο μετασχηματισμός που θέλουμε να συνεχίσουμε. Τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία να κατοχυρωθεί ως ένας εξωστρεφής, παραγωγικός και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός που προσφέρει καλά εισοδήματα σε όλους τους πολίτες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ