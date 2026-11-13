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Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026 14:01

Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Γράφτηκε από την

Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι:

- Ευάγγελος Λιάκος, ως Υφυπουργός Εσωτερικών,

- Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Υφυπουργός Υγείας,

- Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Πολιτική
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