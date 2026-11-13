Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

- Ευάγγελος Λιάκος, ως Υφυπουργός Εσωτερικών,
- Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Υφυπουργός Υγείας,
- Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι:
- Ευάγγελος Λιάκος, ως Υφυπουργός Εσωτερικών,
- Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ως Υφυπουργός Υγείας,
- Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΑΠΕ-ΜΠΕ