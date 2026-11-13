Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη οι: