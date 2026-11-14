Ν. Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Γ. Γεραπετρίτη: Κυβέρνηση και ΕΕ οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής

«Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για να σημειώσει ότι «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

Ειδικότερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει στη δήλωσή του ότι «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011». Τονίζει ότι «η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου». «Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;», ρωτά. Υπογραμμίζει καταληκτικά ότι «η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου» και πως «η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ