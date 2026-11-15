Μητσοτάκης: Στηρίζουμε όσους περισσότερους μπορούμε - Η οικονομία μεγαλώνει - Περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην ενεργειακή κρίση και στα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη των πολιτών.

«Ξέρω ότι πολλοί κοιτάζετε ήδη με αγωνία τον λογαριασμό της θέρμανσης, καθώς η ενεργειακή κρίση φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε όσο περισσότερο και όσους περισσότερους μπορούμε: πρώτα με την επιδότηση στην αντλία, που ήδη εφαρμόζεται, και από την περασμένη Τρίτη με την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη» σημειώνει ο πρωθυπουργός. «Το ότι μπορούμε φέτος να δώσουμε περισσότερα έχει να κάνει με το ότι η οικονομία μεγαλώνει και περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή» προσθέτει.

Αναφερόμενος στην καλή πορεία της οικονομίας αναφέρει ότι οι ελληνικές εξαγωγές στους πρώτους εννέα μήνες του 2026 έφτασαν τα σχεδόν 41,86 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με πέρυσι. «Είναι ρεκόρ. Και αν αφήσουμε έξω τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές πάλι ανέβηκαν, κατά 7,8%» σημειώνει.

«Στις φορολογικές δηλώσεις για το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 10 δισ. ευρώ περισσότερα εισοδήματα από την προηγούμενη χρονιά. Πάνω από τη μισή αύξηση ήρθε από μισθούς και συντάξεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία μας μεγαλώνει, όμως ξέρω πως στο τέλος του μήνα ο καθένας κάνει τον δικό του λογαριασμό. Και εκεί έχουμε ακόμη δουλειά» συμπληρώνει ο πρωθυπουργός.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. «Τρεις διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, κατέθεσαν προσφορά. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας και δείχνει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη εδώ. Τα νέα δεδομένα θα μας δώσουν πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των θαλασσών μας και θα ενισχύσουν περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον» αναφέρει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ευτυχώς, εμείς δεν πτοούμαστε από τεχνικά προβλήματα και είμαστε και σήμερα εδώ! Είναι εντυπωσιακό, πάντως, πόσο εξαρτημένη είναι η καθημερινότητά μας από την τεχνολογία. Και πόσο εύκολα μπορεί να μας το θυμίσει μια Παρασκευή! Στα δικά μας, λοιπόν:

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Τρεις διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, κατέθεσαν προσφορά. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας και δείχνει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη εδώ. Τα νέα δεδομένα θα μας δώσουν πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των θαλασσών μας και θα ενισχύσουν περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τις προσφορές θα τις αξιολογήσει τώρα επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, που θα υποβάλει την εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Προχωράμε με σχέδιο και συνέπεια, με σεβασμό στο περιβάλλον και στο Διεθνές Δίκαιο, ώστε ο ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας να γίνει απτό όφελος για όλους τους πολίτες.

Ξέρω ότι πολλοί κοιτάζετε ήδη με αγωνία τον λογαριασμό της θέρμανσης, καθώς η ενεργειακή κρίση φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε όσο περισσότερο και όσους περισσότερους μπορούμε: πρώτα με την επιδότηση στην αντλία, που ήδη εφαρμόζεται, και από την περασμένη Τρίτη με την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Μπαίνετε στο aade.gr με τους κωδικούς TAXISNET και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όσοι το δικαιούστε, καλό είναι να μην αφήσετε την αίτηση για την τελευταία στιγμή.

Μια κουβέντα ακόμη για το επίδομα θέρμανσης. Το ότι μπορούμε φέτος να δώσουμε περισσότερα έχει να κάνει με το ότι η οικονομία μεγαλώνει και περιορίζουμε τη φοροδιαφυγή. Και μιας και μιλάμε για την οικονομία, σημειώνω τρία πράγματα από τις τελευταίες ημέρες:

-Οι ελληνικές εξαγωγές στους πρώτους εννέα μήνες του 2026 έφτασαν τα σχεδόν 41,86 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με πέρυσι. Είναι ρεκόρ. Και αν αφήσουμε έξω τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές πάλι ανέβηκαν, κατά 7,8%.

-Διάβασα και μια σύγκριση των Financial Times, σύμφωνα με την οποία, από το 2019, το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 15,8% αν αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό. Από τις 17 οικονομίες που εξέτασαν, μόνο η Νότια Κορέα είχε μεγαλύτερη αύξηση.

-Στις φορολογικές δηλώσεις για το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 10 δισ. ευρώ περισσότερα εισοδήματα από την προηγούμενη χρονιά. Πάνω από τη μισή αύξηση ήρθε από μισθούς και συντάξεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία μας μεγαλώνει, όμως ξέρω πως στο τέλος του μήνα ο καθένας κάνει τον δικό του λογαριασμό. Και εκεί έχουμε ακόμη δουλειά.

Περνώ τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας:

1. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ σημαντικό νέο από τον χώρο της Υγείας: αυτήν την εβδομάδα οι πρώτοι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος στην Ελλάδα που είχαν εξαντλήσει τις άλλες θεραπευτικές επιλογές, έλαβαν ένα νέο, πρωτοποριακό φάρμακο που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ μόλις στα τέλη Αυγούστου και μέσα σε δυόμισι μήνες έφτασε στα χέρια τους, εντελώς δωρεάν. Έτσι η Ελλάδα, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και κυρίως του ΙΦΕΤ, γίνεται από τις πρώτες χώρες μετά τις ΗΠΑ που το διαθέτουν στους ασθενείς τους. Με συγκίνησε το μήνυμα ενός ασθενούς στον Υπουργό Υγείας, μαζί με τη φωτογραφία του πρώτου κουτιού που παρέλαβε. Για τον άνθρωπο που έστειλε αυτή τη φωτογραφία, το κουτί αυτό σήμαινε ότι είχε ξανά μια θεραπευτική επιλογή. Δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να φτάνουν αυτές οι θεραπείες εγκαίρως στους ανθρώπους που τις χρειάζονται.

2. Με την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία να έχει ξεκινήσει ήδη στην πράξη, περνάμε σε άλλη μια παρέμβαση για τις αγροτικές οικογένειες: αυξάνουμε από 2.106 σε 2.497 τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι 391 επιπλέον φοιτητές θα πάρουν την υποτροφία, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι πέρασαν φέτος με τις Πανελλαδικές σε δημόσιο ΑΕΙ, εγγράφηκαν για πρώτη φορά και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του Λογαριασμού. Προτεραιότητα έχουν οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

3. Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα φοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης των εισοδημάτων που είχα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, στο οποίο εμπεριέχεται και η ρύθμιση για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας από το 24% στο 13%, από την 1η Ιανουαρίου. Θυμίζω με την ευκαιρία και κάποια από τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που συγκέντρωσαν τελικά και ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία: φορολογικές ελαφρύνσεις σε τρίτεκνες οικογένειες και αγρότες, επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση του επιδόματος γέννησης και αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και πολλά άλλα.

4. Παρουσιάσαμε αναλυτικά το railway.gov.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα που εντοπίζει τα τρένα δορυφορικά σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια λίγων εκατοστών, και ειδοποιεί αυτόματα τα κέντρα ελέγχου σε περίπτωση κινδύνου. Επίσης, με τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τις επικοινωνίες μηχανοδηγών και σταθμαρχών για να ελέγχεται η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η πλατφόρμα έρχεται να προστεθεί στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, που λειτουργούν πλέον σε όλη τη βασική γραμμή. Στην ίδια γραμμή και στα τρένα έχει εγκατασταθεί και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου ETCS, που βρίσκεται στη φάση της πιστοποίησης. Μαζί με τα συστήματα ασφαλείας, ανανεώνεται και ο στόλος. Έχουν ήδη φτάσει τα δύο πρώτα από τα 23 νέα τρένα της Hellenic Train, που θα αρχίσουμε να βλέπουμε στο δίκτυο από τις αρχές του νέου χρόνου. Ευχαριστώ θερμά τους 26 εφοπλιστές που στήριξαν την πρωτοβουλία.

5. Πριν από λίγες εβδομάδες σας είχα μιλήσει για τα αυστηρότερα όρια έκθεσης των εργαζομένων στον μόλυβδο. Με νέο Προεδρικό Διάταγμα, μειώνουμε στο ένα δέκατο το επιτρεπόμενο όριο έκθεσης στον αμίαντο και προβλέπουμε πιο ακριβείς μετρήσεις, ώστε να εντοπίζονται ακόμη και οι πιο λεπτές ίνες. Ένας αριθμός εξηγεί γιατί επιμένω στο θέμα: στην Ευρώπη, σχεδόν 8 στους 10 αναγνωρισμένους επαγγελματικούς καρκίνους συνδέονται με τον αμίαντο. Και πίσω από αυτόν τον αριθμό είναι άνθρωποι που αρρώστησαν κάνοντας τη δουλειά τους.

6. Προχωράμε σε νέα παρέμβαση ύψους 32 εκ. ευρώ για την ακτοπλοΐα, με στόχο να συγκρατήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων και να διατηρήσουμε την τακτική σύνδεση των νησιών μας. Το μέτρο περιλαμβάνει και τις άγονες γραμμές και χρειάζεται την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια προσιτά και τα δρομολόγια τακτικά, και τον χειμώνα, όταν για πολλούς νησιώτες το πλοίο είναι η μόνη σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα.

7. Αυτή την εβδομάδα εγκαινιάσαμε στη Δεκέλεια τη νέα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα έχει ήδη αποκτήσει 16 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δορυφορικής επιτήρησης. Σχεδιάζουμε επίσης να αποκτήσουμε δικό μας στρατιωτικό δορυφόρο, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να έχουν ασφαλείς επικοινωνίες ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

8. Και μια ακόμη είδηση για τους δορυφόρους. Η ICEYE, η εταιρεία που κατασκεύασε τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους παρατήρησης της Γης, σχεδιάζει να φτιάξει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της στην Ευρώπη. Σε αυτήν την εταιρεία κάνει την πρώτη του επένδυση, ύψους 35 εκ. ευρώ, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών. Η μονάδα σχεδιάζεται να μπορεί να παράγει έως 150 δορυφόρους τον χρόνο, ενώ η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει στη χώρα μας πάνω από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έως το 2028.

Τέλος, την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI), καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές. Όπως σας είχα πει, το έργο προχωράει. Χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε χθες για το έργο τους πολιτικούς αρχηγούς.

Και κάπως έτσι, ακριβώς στη μέση του Νοεμβρίου, τελειώνει ακόμα μια ανασκόπηση. Τα λέμε στην επόμενη. Καλή Κυριακή!».

ΑΠΕ-ΜΠΕ