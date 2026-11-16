«Τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την αυριανή 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κάνοντας αναφορά και σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και η υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επέτειο του Πολυτεχνείου έχει ως εξής:

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 στέλνει κάθε Νοέμβρη το ίδιο, ανεξίτηλο μήνυμα: Τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα βγουν ξανά στον δρόμο για να απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Για να υπερασπιστούν τις ελευθερίες που με κόπο κατακτήθηκαν, απέναντι στη διαφθορά και την επιβολή των ισχυρών.

Για να απαιτήσουν ζωή με αξιοπρέπεια, όπου ο καθημερινός τους μόχθος θα πιάνει τόπο.

Για να υπερασπιστούν τη δημόσια Παιδεία, που τόσο βάναυσα πλήττεται τα τελευταία χρόνια.

Το Πολυτεχνείο το τιμούν με τον αγώνα τους όσοι δεν σκύβουν το κεφάλι.

Γιατί η Δημοκρατία ζει όταν ο λαός διεκδικεί!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλες και όλους στην πορεία για την 53η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, με προσυγκέντρωση στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χαυτεία (Σταδίου & Αιόλου - Αθήνα) στις 17:00 και στην Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στις 17:30».

ΑΠΕ-ΜΠΕ