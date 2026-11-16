«Από σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, ξεκινά η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πέντε επιπλέον κλάδους», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως είπε, «πρόκειται για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τις επισκευές, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες, τη διαχείριση νερού και λυμάτων και τα τυχερά παίγνια.

Με την επέκταση αυτή, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει συνολικά περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους».

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την εφαρμογή του μέτρου, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους κλάδους που εντάσσονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, πρόκειται για περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αύξηση κατά 36,8%. Ειδικότερα, ανέφερε αύξηση 212,8% στο χονδρικό εμπόριο, με περισσότερες από 594.000 υπερωρίες και +172% στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό.

Ερωτηθείς εάν ένας εργοδότης μπορεί να μειώσει τον μισθό εργαζομένου, προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος των υπερωριών που καταγράφονται μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης απάντησε ότι η συγκεκριμένη πρακτική απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

«Ήταν μία ανησυχία που είχαμε ήδη από πέρσι ότι κάποιοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν, κάποιοι κακόπιστοι», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον νόμο 5239, με στόχο την προστασία των εργαζομένων από τέτοιες πρακτικές.

Ο υφυπουργός δήλωσε επίσης ότι η αύξηση των εσόδων από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος των συντάξεων χηρείας. Όπως επεσήμανε, το κόστος της σχετικής παρέμβασης ανήλθε σε 517 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μέτρου.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής, ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε πως οτιδήποτε για το θέμα αυτό θα ανακοινωθεί από την υπουργό Εργασίας.

Αναφερόμενος στα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έχει ξεκινήσει πρόγραμμα που αφορά περίπου 27.494 θέσεις απασχόλησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών.

Όσον αφορά τους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ο υφυπουργός δήλωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιεί στοχευμένους ελέγχους, δίνοντας προτεραιότητα στους κλάδους όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη παραβατικότητα.

Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με το 2019, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 82.000 έλεγχοι.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία έως τον Οκτώβριο του 2026, ο κ. Καραγκούνης εκτίμησε πως ο αριθμός των ελέγχων θα ξεπεράσει εκείνον του προηγούμενου έτους.

Μάλιστα, τόνισε ότι, παράλληλα με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι έλεγχοι παραμένουν κρίσιμοι για τη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ