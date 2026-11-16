Άμεση λύση στο ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους επτά δημάρχους των βορείων προαστίων με τους οποίους είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα σημαντικό πολεοδομικό εργαλείο που συμβάλλει στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων.

Οι δήμαρχοι Ψυχικού- Φιλοθέης, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Παπάγου- Χολαργού, Πεύκης, Λυκόβρυσης, Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους για τη σχετική μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο. Παράλληλα, με βάση το κείμενο της μελέτης που έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι η τελική απόφαση για την εφαρμογή του πολεοδομικού εργαλείου ανήκει στους ίδιους τους δήμους, οι οποίοι θα μπορούν είτε να το αξιοποιήσουν είτε να προχωρήσουν σε σημαντικές τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίστηκε ότι η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί πολεοδομικό εργαλείο που συζητείται από τη δεκαετία του 1970 και πλέον έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη σύσκεψη τοποθετήθηκαν και οι επτά δήμαρχοι, με τις απόψεις να διαφέρουν. Ορισμένοι τάχθηκαν κατά της χρήσης του εργαλείου, άλλοι υπέρ της πλήρους εφαρμογής του, ενώ κάποιοι ζήτησαν ουσιαστικές αλλαγές στο προτεινόμενο πλαίσιο.

Πηγή: ertnews.gr