Ανακοινώθηκε η προσχώρηση της ανεξάρτητης βουλευτή Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλωσόρισε την κα Κασιμάτη η οποία επανέρχεται στο κόμμα απ’όπου ξεκίνησε και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του.

Ο κ. Ανδρουλάκης την καλωσόρισε στον αγώνα για πολιτική αλλαγή που όπως σημείωσε, είναι αναγκαία για κοινωνικούς, οικονομικούς και εθνικούς λόγους.

Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία ότι αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο, ότι διευρύνει, όπως είπε, τις ανισότητες και αμφισβητεί τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού.

«Επιστρέφω», είπε η Νίνα Κασιμάτη «στο κόμμα μου, επιστρέφω στις ρίζες μου» και ζήτησε συστράτευση γύρω από το ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε, είναι η Δημοκρατική Παράταξη.

Πηγή: ertnews.gr