Ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, καθιερώθηκε ο Προσωπικός Βοηθός με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ για την πρώτη τριετία, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Το πρόγραμμα δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν τον άνθρωπο που θα τα υποστηρίζει στην προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική τους ζωή, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, μετά τη σχετική παράταση που δόθηκε.

Παράλληλα, οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος που δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση συναίνεσης παραμονής στο πρόγραμμα μπορούν να την υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

«Η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως «κάναμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμη υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα. Διασφαλίσαμε τη συνέχεια της υποστήριξης για όσους συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και δώσαμε τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν».

«Για εμάς, η ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει να έχει κάθε άνθρωπος τον πρώτο λόγο στη ζωή του. Να επιλέγει ποιος θα τον υποστηρίζει, να αποφασίζει για την καθημερινότητά του, να μπορεί να εργάζεται, να σπουδάζει, να κινείται με μεγαλύτερη αυτονομία. Με τον Προσωπικό Βοηθό ενισχύσαμε την ελευθερία των ατόμων με αναπηρία να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να ζουν τη ζωή που τα ίδια επιθυμούν. Γιατί η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα», προσέθεσε.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Βασικές προϋποθέσεις είναι η πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ’ όρου ζωής και ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή η διαπίστωση απόλυτης αναπηρίας. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ, με προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, στις 23:59. Η επιλογή των νέων συμμετεχόντων γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και ακολουθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών τους.

Πώς συνεχίζουν όσοι συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα

Όσοι συμμετέχουν ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα και είτε (α) είχαν λάβει εγκεκριμένες υπηρεσίες προσωπικής βοήθειας για τουλάχιστον 60 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου 2026, είτε (β) κατοικούσαν στις 24 Ιουλίου 2026 σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, πρέπει να υποβάλουν δήλωση συναίνεσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο μόνιμο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς να απαιτείται νέα αξιολόγηση.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται απώλεια αναπηρικών επιδομάτων, συντάξεων ή άλλων προβλεπόμενων παροχών. Οι αιτήσεις και οι δηλώσεις συναίνεσης υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας prosopikosvoithos.gov.gr.

ΑΠΕ-ΜΠΕ