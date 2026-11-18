Σε σύνολο 294 βουλευτών που ψήφισαν, υπέρ της πρότασης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καθώς και οι 45 -από τους 46 συνολικά ανεξάρτητους βουλευτές- ενώ οι 156 βουλευτές της ΝΔ και ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ψήφισαν «παρών».
Η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ελήφθη με βάση το δικαίωμα της μειοψηφίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 παρ. 2 εδ. γ ‘ και δ’ του Συντάγματος και το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη «η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας».
Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων του Σώματος της Ολομέλειας, Αθανάσιος Μπούρας, η Εξεταστική Επιτροπή θα απαρτίζεται συνολικά από 29 βουλευτές, κατά αναλογία της δύναμης των κοινοβουλευτικών Ομάδων των κομμάτων μαζί με έναν εκπρόσωπο από τους ανεξάρτητους βουλευτές.
Η Εξεταστική θα έχει χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την παράδοση του πορίσματος της με δικαίωμα να ζητήσει παράταση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ