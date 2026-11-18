Εγκρίθηκε μετά από ονομαστική φανερή ψηφοφορία, με 137 ψήφους υπέρ και 157 «παρών» η πρόταση της προέδρου και 9 βουλευτών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος «Ηρακλής» και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».

Σε σύνολο 294 βουλευτών που ψήφισαν, υπέρ της πρότασης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καθώς και οι 45 -από τους 46 συνολικά ανεξάρτητους βουλευτές- ενώ οι 156 βουλευτές της ΝΔ και ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ψήφισαν «παρών».

Η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ελήφθη με βάση το δικαίωμα της μειοψηφίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 παρ. 2 εδ. γ ‘ και δ’ του Συντάγματος και το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη «η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. Μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας».

Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων του Σώματος της Ολομέλειας, Αθανάσιος Μπούρας, η Εξεταστική Επιτροπή θα απαρτίζεται συνολικά από 29 βουλευτές, κατά αναλογία της δύναμης των κοινοβουλευτικών Ομάδων των κομμάτων μαζί με έναν εκπρόσωπο από τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Η Εξεταστική θα έχει χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την παράδοση του πορίσματος της με δικαίωμα να ζητήσει παράταση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ