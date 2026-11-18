«Το CRM αποτελεί ένα νέο άλμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Με την Καρτέλα Πολίτη, κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει συγκεντρωμένη εικόνα των υποθέσεών του με το Δημόσιο. Είτε επικοινωνεί ψηφιακά είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία, η εξυπηρέτηση θα μπορεί να συνεχίζεται με ενιαίο τρόπο. Έτσι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και χωρίς περιττή ταλαιπωρία».

Τα παραπάνω ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συντονιστής κατάρτισης του προγράμματος, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση «Ψηφιακό Κράτος 2030: Το Ενιαίο CRM για μια Νέα Εμπειρία Εξυπηρέτησης» που διοργανώνει η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ακόμα, συνδέοντας το CRM με τον νόμο 5293/2026 για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο με πρωτοβουλία του ιδίου και εφαρμόζεται στην πράξη: «Προβλέψαμε την ψηφιακή παρακολούθηση των υποθέσεων, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει την αρμόδια υπηρεσία, το στάδιο και τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης. Αυτή η παρέμβαση συνδέεται άμεσα με το CRM». Και πρόσθεσε: «Δώσαμε, επίσης, τη δυνατότητα για αντικατάσταση, με υπεύθυνη δήλωση, των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο. Κάτι που οδήγησε στην απλοποίηση του 40% από τις περίπου 2.500 διαδικασίες που απαιτούν δικαιολογητικά! Προβλέψαμε την υποχρεωτική ανάρτηση και κωδικοποίηση των εγκυκλίων - διαφορετικά δεν θα ισχύουν- καθώς και την ψηφιακή δημοσιοποίηση των ωραρίων των δημόσιων υπηρεσιών. Και ήδη από σήμερα μπορεί κάποιος να υποβάλει ψηφιακά την καταγγελία του για κακοδιοίκηση ή διαφθορά στο Δημόσιο».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε «Θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να έχει κεντρική θέση. Όχι μόνο ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας, ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αλλά και ως εργαλείο για την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Για ταχύτερες διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ακόμα πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ήδη έχουν προχωρήσει στη μάχη με το βαθύ κράτος και σχετίζονται με την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το Δημόσιο. Αναφέρθηκε στο gov.gr, στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, την οποία χειρίστηκε προσωπικά, σημειώνοντας ότι πλέον εκδίδονται ταχύτερα από ό,τι στη Γερμανία, στο 1555 για θέματα του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, στο 1566 για τις υπηρεσίες Υγείας, στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, στα βήματα για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών, που συμβάλλει στον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής.

«Όλα αυτά», κατέληξε, «δεν είναι υποσχέσεις αλλά εφαρμοσμένη πολιτική. Αποτελούν διαφορετικές πτυχές μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος. Μιας προσπάθειας για ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και κυρίως πιο φιλικό στον πολίτη. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία με την οποία θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ