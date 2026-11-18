Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, κατά την συζήτηση επί της προτάσεως του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, την οποία και προανήγγειλε ότι το κόμμα της θα υπερψηφίσει.

Η κ. Κωνσταντοπούλου άρχισε την ομιλία της κρατώντας στα χέρια της ένα μαύρο κοράκι φτιαγμένο από χαρτόνια, λέγοντας ότι «κάποιοι το ξέρετε καλά, το "κοράκι" που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών, στις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν. Το "κοράκι" που θέλει να πάρει τα σπίτια, τις περιουσίες». Πρόσθεσε ότι το κόμμα της μάχεται κατά των πλειστηριασμών, των funds, κατά της βίαιης αρπαγής της περιουσίας των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων».

Η κ. Κωσνταντοπούλου τόνισε ότι προσωπικά η ίδια έχει ταχθεί «στο πλευρό των ανθρώπων που θυματοποιήθηκαν, από τις πολιτικές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικές που θυματοποίησαν τον κόσμο την ώρα που παρίσταναν ότι τον έσωζαν». Συμπλήρωσε ότι «στα αλήθεια αυτό που έκαναν τα μνημόνια ήταν η διάσωση του πολιτικού συστήματος, η διάσωση του φαύλου τραπεζικού συστήματος και η καταδίκη των απλών ανθρώπων σε υπερχρέωση, σε μια ζωή αβίωτη, σε αγωνία, σε διαταγές πληρωμής, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις...Μην μας σώζεται άλλο εσείς που φαληρίσατε και τη χώρα και τα κόμματά σας, εσείς που είστε οι πρώτοι μπαταχτζήδες κύριοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που δεν πληρώνετε τα χρέη σας στις τράπεζες και είστε σε ευθεία συναλλαγή με το τραπεζικό σύστημα, που σας κάνει τα χατίρια, να μην επισπεύδει δηλαδή τους πλειστηριασμούς και κατασχέσεις εναντίον σας και του κάνετε τα χατίρια, να μην νομοθετείτε δηλαδή αυτά που πρέπει να νομοθετηθούν για τον κόσμο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι το κόμμα της έχει στο πρόγραμμά της, «δεκαπέντε άμεσα μέτρα για την προστασία της στέγης, της κατοικίας και την προστασία του πολίτη και του ανθρώπου από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς», μεταξύ των οποίων «κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, απόλυτη και απαρέγκλιτη προστασία της πρώτης κατοικίας και απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων περιουσίας πολιτών για χρέη που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων και της πανδημίας και έχουν αποσβεστεί μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων και μέσω της εκποίησης των αξιώσεων στα funds... κατάργηση των funds και αναστροφή κάθε διαδικασίας απόκτησης ιδιωτικών οικογενειακών ακινήτων μέσω εξαγοράς δανείων από τράπεζες. Παροχή κατάλληλης στέγης και πραγματικών ευκαιριών , επανένταξης στους αστέγους, διεύρυνση του θεσμού της εργατικής κατοικίας, δημιουργία φοιτητικών εστιών, πλαφόν στις τιμές των ενοικίων αναλογικά με την αντικειμενική αξία».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξωθεί «σε έξωση 92χρονη γυναίκα, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά».

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι η Πλεύση Ελευθερίας «ετοιμάζει και θα καταθέσει νομοσχέδια τα οποία πρόκειται να δείξουν πώς εμείς εννοούμε την προστασία των πολιτών από την τραπεζοκρατία, από την οικονομική εκμετάλλευση και από αυτή την φοβερή μάστιγα των πλειστηριασμών... μιλάμε για νομοσχέδιο που θα καταθέτουμε τις επόμενες ημέρες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κατάργησης των funds, την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, των αγροτών, επαγγελματιών».

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο «πόρισμα της επιτροπής αλήθειας δημοσίου χρέους» λέγοντας ότι «ήταν η επιτροπή που ίδρυσα ως πρόεδρος της Βουλής το 2015 για να μελετήσει τη θυματοποίηση του ελληνικού λαού μέσω του λεγόμενου δημόσιου χρέους, επιτροπή η οποία έκανε έρευνα, λειτούργησε ως εξεταστική επιτροπή, κάλεσε μάρτυρες, αποκάλυψε έγγραφα και μέσα στα έγγραφα που αποκάλυψε ήταν αυτά που έδειχναν ότι όταν είπατε στη χώρα και στους πολίτες ότι "η οικονομία είναι "τιτανικός"", τότε γνωρίζατε καλά ότι αυτό που παρουσιάσατε ως χρέος, ήταν μη βιώσιμο. Το ήξεραν και οι δανειστές και όμως συνωμοτήσατε και το κάνατε όλοι μαζί. Συνωμοτήσατε ώστε να μην διαγραφεί το μη βιώσιμο χρέος».

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είπε, «το πόρισμα αυτό δείχνει την κομπίνα σε βάρος των Ελλήνων και των Ελληνίδων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ