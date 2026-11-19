Για το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η χώρα, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας στη "Naftemporiki TV", στο πλαίσιο της συμμετοχής του, χθες, στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική».

Εισαγωγικά δε, μίλησε για μια «μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε» τα τελευταία επτά αυτά χρόνια δεδομένου ότι η κυβέρνηση, όπως είπε, αν και είχε τα εργαλεία και τους πόρους, «δεν επιχείρησε, δεν σχεδίασε, δεν υλοποίησε την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Καμιά οικονομία που βασίζεται μονάχα στον τριτογενή τομέα της παραγωγής και ειδικότερα στον τουρισμό και στο real estate, δεν μπορεί να έχει βάθος, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια, δεν μπορεί να έχει προοπτική».

Αντιθέτως, συνέχισε, «είναι λοιπόν αναγκαίο να ξαναμιλήσουμε για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Να μιλήσουμε για την ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής και για τη στήριξη των ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής που παράγει ο τόπος μας».

Και στο σημείο αυτό, επανέλαβε το τρίπτυχο της ΕΛΑΣ, «να παράγουμε περισσότερα σε αυτόν τον τόπο, να τα μοιράζουμε δικαιότερα, να μοιράζουμε με δικαιοσύνη και τις δυνατότητες και τα βάρη, ώστε να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η τρίτη πτυχή και νομίζω ότι αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, η επιδίωξη που θα έπρεπε να έχουμε όλοι, να διεκδικούμε ζωή με προοπτική και όχι επιβίωση».

Ερωτηθείς για τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, μίλησε για τη γήρανση του πληθυσμού που «έχει πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Με αυτή την έννοια μιλάω για οικονομική πρόκληση. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της χώρας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι με πολύ σημαντικές γνώσεις», συμπλήρωσε.

Ενώ στο ερώτημα αν η ελληνική οικονομία είναι επαρκώς θωρακισμένη απέναντι σε μια νέα διεθνή οικονομική κρίση, ο Αλ. Τσίπρας παρατήρησε εν πρώτοις ότι τον ίδιο όρο είχε χρησιμοποιήσει και το 2009 ο τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας «και λίγο αργότερα οδηγηθήκαμε σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Μιας κυβέρνησης που τότε άφησε τη χώρα με έλλειμμα 15%, θυμίζω. Θα ήταν λοιπόν όχι μόνο ατόπημα και λάθος, αλλά θα ήταν και άγνοια κινδύνου να μιλήσω για θωρακισμένη οικονομία σε ένα πλαίσιο που βλέπουμε την αλληλεπίδραση σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι σταθερό, σε ένα παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο αστάθειας και αβεβαιότητας».

Αλλά και μιας χώρας, προσέθεσε, που «μπορεί μεν να βγήκε από την κρίση χρέους χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και εξαιτίας και της προσπάθειας που κάναμε», παρόλα αυτά, συμπλήρωσε, «έχουμε ένα χρέος που παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Έχουμε διαρθρωτικές αδυναμίες στην ελληνική οικονομία, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας κατ' επέκταση», επεσήμανε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ