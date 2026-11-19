Διψήφιο προβάδισμα έναντι της ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του flash.gr , με το κυβερνών κόμμα να καταγράφει μικρή άνοδο σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στην πρόθεση ψήφου, όπου η ALCO δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, έναντι 23,4% στην προηγούμενη μέτρηση. Η ΕΛ.Α.Σ. ακολουθεί με 13,5%, από 13,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%, έναντι 11,4% τον Οκτώβριο.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 7,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2%.

Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, οκτώ κόμματα εμφανίζονται να συγκεντρώνουν ποσοστό άνω του 3% και να εισέρχονται στη Βουλή.

Κοντά στο όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής με 2,6% και το ΜέΡΑ25 με 2,5%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%.

Το 4,8% απαντά «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 14,3%.