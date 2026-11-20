Την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τη διάχυση των οικονομικών ωφελειών σε περισσότερες περιοχές της χώρας, έθεσε ως βασική προτεραιότητα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Παρουσιάζοντας στο Mega τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του 2026, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η φετινή χρονιά θα αποτελέσει την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ, ενώ αναφέρθηκε στις προοπτικές για το 2027, στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και στις παρεμβάσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον καταφέρει να απομακρυνθεί από το παλαιότερο μοντέλο που περιόριζε την τουριστική δραστηριότητα στους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως εξήγησε, αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί εξακολουθούν να υποδέχονται επισκέπτες ακόμη και τον Νοέμβριο, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν καθιερωθεί ως πόλεις με τουριστική κίνηση σε όλη τη διάρκεια του έτους.

«Η Ελλάδα πλέον έχει καταφέρει και έχει επεκτείνει την τουριστική περίοδο που κάποτε ξέραμε ότι ήταν μια περίοδος λίγων μηνών. Ακόμα και σήμερα κάποιοι από τους δημοφιλείς προορισμούς είναι ακόμα ανοιχτοί. Η Κέρκυρα, για παράδειγμα, φέτος ξεκίνησε αρχές Μαρτίου με τις πτήσεις τις απευθείας κτλ. Και βεβαίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν 12μηνο τουρισμό. Άρα κάποτε τέτοια εποχή τον Νοέμβριο μιλούσαμε πλέον για τα αποτελέσματα της χρονιάς. Εμείς τώρα περιμένουμε να τελειώσει και η 31η Δεκεμβρίου για να δούμε τα αποτελέσματα του 12μήνου», είπε αρχικά.

Αύξηση 10% το 2026 παρά τις διεθνείς αναταράξεις

Αναφερόμενη στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφουν αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το 2025 αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική χρονιά με ιστορικά υψηλές επιδόσεις, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τουριστικών εσόδων ήταν αναλογικά μεγαλύτερη από εκείνη των αφίξεων. Κατά την ίδια, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η χώρα βελτιώνει σταδιακά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού της προϊόντος.

Παράλληλα, συνέδεσε τη θετική πορεία του 2026 με την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στον πόλεμο που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή και στις συνέπειές του για τις μετακινήσεις και το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών.

«Έχουμε ήδη τα αποτελέσματα, τα επίσημα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου που δείχνουν ότι το 2026 η Ελλάδα είναι ήδη στο συν 10%. Σε σχέση με πέρυσι, το 2025, που ήταν χρονιά ρεκόρ, η τρίτη χρονιά ρεκόρ στη σειρά, το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, γιατί είδαμε και για πρώτη φορά μια πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις, άρα ότι βελτιωνόμαστε στους ποιοτικούς δείκτες και είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση τους πρώτους μήνες του χρόνου και τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα ότι αυτή η στρατηγική για την επέκταση της τουριστικής περιόδου αρχίζει σιγά σιγά και αποδίδει. Πιστεύω ότι το 2026 θα κλείσει ως η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2026 όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε τέλος Φεβρουαρίου με έναν νέο πόλεμο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Αυτό δημιούργησε μια ανησυχία. Επίσης, αυτό επηρέασε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος έχει από τη μία τη γεωπολιτική συνθήκη και την ανασφάλεια που αυτή δημιουργεί, αλλά και τις έμμεσες συνέπειες, όπως την αύξηση των καυσίμων, άρα και την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Άρα το ότι καταφέραμε παρά τη δύσκολη αυτή συνθήκη και είμαστε στο συν 10% ήδη στο οκτάμηνο, αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα έχει εμπεδωθεί ως ένας ασφαλής προορισμός, ένας ώριμος προορισμός και μπορούμε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί ακόμα και με εξωγενείς δύσκολες συνθήκες. Το λέω επειδή είπατε και για την Κύπρο. Ξέρετε, η Κύπρος φέτος είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, επηρεάστηκε πάρα πολύ. Θα κλείσει όπως φαίνεται με μία μικρή μείωση. Οπότε το λέω αυτό για να αντιληφθούμε ότι το ότι εμείς έχουμε ήδη καταγράψει ένα συν δέκα τοις εκατό είναι μια μεγάλη επιτυχία», συνέχισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Οι 43 εκατομμύρια επισκέπτες και η στροφή στην ποιότητα

Η υπουργός αναφέρθηκε και στον συνολικό αριθμό επισκεπτών που υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2025, επισημαίνοντας ότι, μαζί με την κρουαζιέρα, οι αφίξεις έφτασαν τα 43 εκατομμύρια.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική στρατηγική δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στην αύξηση των αφίξεων. Αντίθετα, βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με τρόπο που να εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα το περιβάλλον, τους πολιτιστικούς πόρους και τις τοπικές κοινωνίες.

Για τον αριθμό τουριστών ανέφερε: «Πέρυσι, το 2025, είχαμε 43 εκατομμύρια επισκέπτες. Αν βάλουμε και τους 5 εκατομμύρια που έρχονται με την κρουαζιέρα, άρα 38+5. Στους επισκέπτες που έρχονται εκτός κρουαζιέρας θα είμαστε λίγο παραπάνω από 42-44. Και η κρουαζιέρα, όπως ξέρετε πλέον είναι σε κάποια πλαίσια πιο περιορισμένα. Κάποτε βάζαμε ως στόχους για αφίξεις. Τώρα πια, παρά τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού τουρισμού, αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι να μετράμε περισσότερες αφίξεις. Μιλάμε για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Ακριβώς και γι’ αυτό εμείς έχουμε μια στρατηγική: Μέτρο και ισορροπία. Διότι ναι μεν θέλουμε από τη μία τα οικονομικά, τα πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη του τουρισμού, από την άλλη όμως θέλουμε και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού μας αποθέματος και βεβαίως και τη μέριμνα για τις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και βλέπετε ότι οι καμπάνιες μας πλέον στοχεύουν στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών της χώρας, προϊόντων που δεν είναι τόσο γνωστά στο εξωτερικό, εννοώ εμπειριών που μπορεί να έχει κάνει στην Ελλάδα και στο επίκεντρο είναι ο ορεινός τουρισμός».

Επενδύσεις σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του υπουργείου καταλαμβάνει ο ορεινός τουρισμός, ο οποίος, σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την προσέλκυση επισκεπτών και εκτός της παραδοσιακής καλοκαιρινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των χιονοδρομικών κέντρων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις αφορούν τέσσερις εγκαταστάσεις: το Ανήλιο στο Μέτσοβο, τον Λαϊλιά στις Σέρρες, τον Παρνασσό και τα Τρία Πέντε Πηγάδια.

«Η καμπάνια που κάναμε φέτος για τον ορεινό τουρισμό ακριβώς στοχεύει σε έναν τουρισμό δώδεκα μηνών το χρόνο. Γιατί εκτός από την χιονοδρομία, εκτός από την χειμερινή περίοδο στα βουνά έχουμε και την δυνατότητα να έχουμε και πολλές άλλες δραστηριότητες εκτός της χιονοδρομίας. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού πρώτα απ’ όλα έχει στηρίξει με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών σε τέσσερα χιονοδρομικά της χώρας. Το Ανήλιο στο Μέτσοβο, στο Λαϊλιά στις Σέρρες, στον Παρνασσό βεβαίως, το κεντρικό χιονοδρομικό της, της χώρας και στα Τρία Πέντε Πηγάδια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο πρόγραμμα αυτό είχαμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση σχεδόν από το σύνολο των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας. Γι’ αυτό και για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο έχουμε την πρόθεση να αξιοποιήσουμε τα όποια χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε από χιονοδρομικά».

Η υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι οι ορεινές εγκαταστάσεις να μην παραμένουν ανενεργές μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, αλλά να αξιοποιούνται για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως η ποδηλασία βουνού και άλλες μορφές υπαίθριας αναψυχής.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε την Αυστρία, όπου οι υποδομές των χειμερινών θέρετρων χρησιμοποιούνται και το καλοκαίρι, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν δραστηριότητες στη φύση.

«Αυτό που προβλέψαμε λοιπόν με νομοθετική ρύθμιση είναι να μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τις υποδομές που έχει για την χιονοδρομία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα για δώδεκα μήνες το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε δει το παράδειγμα της Αυστρίας. Η Αυστρία έχει, ας το πούμε ανάποδη βασική σεζόν από εμάς, τη χειμερινή σεζόν. Το καλοκαίρι στην Αυστρία αξιοποιούν τις υποδομές που έχουν στα βουνά για να κάνουν ορεινή ποδηλασία, για να κάνουν άλλου είδους δραστηριότητες στη φύση. Και πρέπει να σας πω ότι προσελκύουν και πάρα πολύ κόσμο. Να μπορείς δώδεκα μήνες το χρόνο ουσιαστικά να προσελκύσεις επισκέπτες σε ορεινές περιοχές. Ορεινός τουρισμός και αξιοποίηση και αξιοποίηση των υποδομών στα χιονοδρομικά κέντρα δώδεκα μήνες το χρόνο, έτσι ώστε να προσελκύσουμε κόσμο και στις περιφέρειες της χώρας που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την τουριστική ανάπτυξη που βλέπουμε σε κάποιες άλλες περιφέρειες».

Tag Greece: Η νέα καμπάνια για τα χωριά και την ελληνική περιφέρεια

Στο επίκεντρο της τουριστικής πολιτικής βρίσκεται και η ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, με την υπουργό να παρουσιάζει τη νέα καμπάνια Tag Greece, η οποία συνδυάζει την ελληνική παράδοση, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ανάδειξη αυθεντικών εμπειριών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή στα χωριά, τα τοπικά προϊόντα, τις γαστρονομικές συνήθειες και τις δραστηριότητες της ελληνικής υπαίθρου.

«Η νέα μας καμπάνια είναι το Tag Greece. Είναι και λίγο αν θέλετε έτσι ένα παιχνιδιάρικο για τα social. Γιατί το tag είναι tradition, agrotourism, και gastronomy. Και βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα επιδιώκουν να γνωρίσουν και την περιφέρεια και άρα μέσα από τον οινοτουρισμό, μέσα από τον αγροτουρισμό, μέσα από τον γαστρονομικό τουρισμό. Άρα είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας σε συνδυασμό με την παράδοση, με τον πολιτισμό, τις καθημερινότητες, με την αυθεντικότητα που έχουμε από τα βουνά και στα χωριά μας. Μέσα από την καμπάνια αυτή που θέλουμε και επιδιώκουμε να το προωθήσουμε ακόμα περισσότερο»,

Η Όλγα Κεφαλογιάννη συνέδεσε την ανάπτυξη αυτών των μορφών τουρισμού με τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους και να συμβάλει στη διατήρηση της ζωής στα χωριά.

»Η πρόθεση είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους στους δικούς τους τους τόπους, να μπορούν εκεί να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να μπορούν να κρατήσουν και τις οικογένειές τους. Μας ενδιαφέρει να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια. Βλέπουμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τους επισκέπτες. Ψάχνουν αυτή την αυθεντικότητα και αυτός είναι και ο τρόπος για να επεκτείνουμε και την τουριστική περίοδο, για να μιλάμε για δώδεκα μήνες το χρόνο τουρισμό, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως μας δίνει και τη δυνατότητα, αυτό που πάντα ήταν το ζητούμενο και ο στόχος και ο δικός μου προσωπικώς, να συνδυάσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό».

Θετικά μηνύματα για το 2027 από τις αεροπορικές εταιρείες

Αισιόδοξη εμφανίστηκε η υπουργός και για τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς, επικαλούμενη τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πρώτες ενδείξεις από τους μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς και τις αεροπορικές εταιρείες είναι ενθαρρυντικές, καθώς καταγράφεται πρόθεση αύξησης των διαθέσιμων θέσεων προς ελληνικούς προορισμούς το 2027.

«Στο Λονδίνο, ήταν η μεγάλη έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και παίρνουμε και τα πρώτα μηνύματα για το πώς θα πάει η επόμενη χρονιά. Με όλους τους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε θετικά μηνύματα με την έννοια ότι προτίθενται να βάλουν περισσότερες θέσεις για το 2027. Άρα η Ελλάδα παραμένει ελκυστική, παραμένει ανταγωνιστική. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ανοίξει και καινούργιες αγορές και όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει και με την πρώτη στρατηγική για τον τουρισμό που ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι και εμείς ως Ελλάδα έχουμε συνεισφέρει πολύ, διότι και η Ευρώπη ως σύνολο θέλει να παραμείνει η πρώτη ήπειρος στον κόσμο ως προορισμός. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε για πρώτη φορά μια στρατηγική για τον τουρισμό, βάζοντας και τον τουρισμό ως προτεραιότητα και για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο».