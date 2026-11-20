Στην ενδοοικογενειακή βία και στους τρόπους που επεξεργάζεται η πολιτεία για να μην μπορούν οι κακοποιητές να πλησιάζουν τα θύματα, αλλά σε αλλαγές προωθούνται στον ΚΟΚ, για να γίνει πιο ευέλικτος, πιο δίκαιος και να πάψουν οι υπερβολές με την αφαίρεση διπλώματος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη του στο Πρώτο Θέμα. Ο υπουργός μίλησε επίσης για τη δράση του «ελληνικού FBI», την παραβατικότητα των Ρομά, τις τηλεφωνικές απάτες και την τρομοκρατία, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του διαδρομή, ως μακροβιότερος υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά στις αλλαγές του ΚΟΚ που προωθούνται, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε σε τρεις κύριες παρεμβάσεις. Πρώτον, να μην αφαιρείται το δίπλωμα του αυτοκινήτου, αν συλλαμβάνεται κάποιος να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγαλύτερου κυβισμού. «Το δίπλωμα αυτοκινήτου είναι ένα εργαλείο που χρειάζονται οι άνθρωποι και για τη δουλειά τους. Άρα, λοιπόν, αυτό καταργείται. Η διάταξη παίρνει άλλη μορφή. Καταργείται η συγκεκριμένη αφαίρεση του διπλώματος και θα πηγαίνει κάποιος να δώσει εξετάσεις μέσα σε μία εβδομάδα για το δίπλωμα του δικύκλου». Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι υπό προϋποθέσεις, η στάθμευση δεν θα συνεπάγεται και αφαίρεση του διπλώματος. Αυτό, διευκρίνισε, όταν δεν είναι αντικοινωνική η παράνομη στάθμευση, όπως για παράδειγμα σε ράμπα αναπήρων. Και τρίτον, σε ζητήματα που άπτονται των παραβάσεων οι οποίες βεβαιώνονται μέσω καμερών να υπάρχει ευελιξία, ώστε να γίνεται ακριβής αποτύπωση της παράβασης από την κάμερα, προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβολές που βλάπτουν τους πολίτες. Για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι δράστες κάποια στιγμή αφήνονται ελεύθεροι με όρους να έχουν δικαίωμα να πλησιάσουν το θύμα, αλλά επειδή είναι κυρίως άτομα προβληματικά, πρέπει να είναι διαρκώς υπό παρακολούθηση πράγμα αδύνατο. Για τον λόγο αυτό, αποκάλυψε ότι, η πολιτεία είναι σε αναζήτηση τεχνικής λύσης για ένα βραχιολάκι που πρέπει να φέρει ο δράστης και ένα βραχιολάκι το οποίο πρέπει να φέρει κάποια στιγμή το θύμα. Δηλαδή, θα υπάρχει μία ηλεκτρονική επιτήρηση και ένα alert, ούτως ώστε όταν θα πλησιάσει το θύμα ο δράστης, εκείνη τη στιγμή να υπάρχει ειδοποίηση και να παρεμβαίνει η Αστυνομία. Όπως είπε ο υπουργός, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 35.000 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιούνται 13.000 συλλήψεις και περίπου 700 κακοποιητές βρίσκονται στη φυλακή. Υποστήριξε ότι χάρη στην κινητοποίηση των Αρχών σώζονται κάθε χρόνο χιλιάδες ζωές γυναικών, ενώ, αναφερόμενος στη νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», εκτίμησε ότι δεν θα άλλαζε κάτι ουσιαστικό στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας. Τόνισε επίσης ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή σε κάθε νομό, ενώ στην Αττική είναι επτά και σύντομα θα λειτουργήσουν τρία νέα γραφεία σε Κηφισιά, Άγιο Παντελεήμονα και Νίκαια.

Για το «ελληνικό FBI», τόνισε ότι έχει αλλάξει την εικόνα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και ότι οι υποθέσεις που χειρίζεται στηρίζονται σε καλά τεκμηριωμένες δικογραφίες. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση μεγάλου διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου για το οργανωμένο έγκλημα, με κεντρικό αντικείμενο την παρακολούθηση της διαδρομής του χρήματος («Follow the Money»). Όσον αφορά στη στοχοποίηση του από ανθρώπους που κινούνται στον χώρο της παρανομίας, ανέφερε ότι ως πολιτικός είναι ανοιχτός και διάφανος, είναι παρών σε όλα τα θέματα και κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο. «Θέλω να είμαι μπροστάρης σε ότι κάνει η αστυνομία» είπε. «Το να στοχοποιούμαστε είναι μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών. Είμαστε εδώ για να εκτελούμε το καθήκον μας και να μην φοβόμαστε». Ο υπουργός σχολίασε ότι η υπόθεση «Χωριάτικο» είναι η μεγαλύτερη από πλευράς όγκου που έχει χειριστεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και προανήγγειλε ότι βρίσκονται υπό διερεύνηση και άλλες υποθέσεις, καθώς οι αξιωματικοί έχουν αποκτήσει πλέον την απαραίτητη τεχνογνωσία. Μιλώντας για την παραβατικότητα των Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι παρουσιάζει μείωση η σοβαρή εγκληματικότητα, ωστόσο χαρακτήρισε τη ρευματοκλοπή καθημερινό φαινόμενο σε οικισμούς. Έθεσε επίσης το ζήτημα της σχολικής φοίτησης των κοριτσιών, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με όσα διαπίστωσε σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Δυτική Αττική, ελάχιστα συνεχίζουν στο σχολείο μετά το Δημοτικό. Υποστήριξε ότι ορισμένοι οικισμοί δεν είναι βιώσιμοι και ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την κατάργησή τους και τη δημιουργία νέων χώρων διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής.

Για τις τηλεφωνικές απάτες ο υπουργός είπε ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση, αλλά θα ανεβαίνει η ηλεκτρονική, η οποία είναι χειρότερη. «Καλούμε τους πολίτες να είναι πάντα προσεκτικοί. Πάντα όταν λαμβάνουν ένα τέτοιο τηλέφωνο, πρέπει να είναι καχύποπτοι και να μην ανοίγουν τα σπίτια τους με το παραμικρό τηλεφώνημα ή με την παραμικρή απειλή ή επίκληση κινδύνου, όπως για κεραυνό, ηλεκτρική εκκένωση ή οτιδήποτε άλλο», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αναφερόμενος στην επέτειο του Πολυτεχνείου και στη λειτουργία της Αστυνομίας, επισήμανε ότι οι διμοιρίες των ΜΑΤ διαθέτουν κάμερες σώματος, ενώ το αρχηγείο παρακολουθεί τις επιχειρήσεις και μέσω drones. Για το περιστατικό με το χτύπημα σε κοπέλα από αστυνομικό δήλωσε: «Είχαμε απόπειρες επεισοδίων στο τέλος της πορείας και κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται την αποστολή τους». Για το θέμα της τρομοκρατίας ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν υπολείμματα τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ, με αφορμή την υπόθεση ατόμων που φέρονται να χρηματοδοτούνταν από Ιρανό για ενέργειες στην Ελλάδα, τόνισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Κλείνοντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι, έπειτα από συνολικά δέκα χρόνια στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. «Είμαι άγρυπνος γιατί οφείλω να είμαι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι βασικός του στόχος είναι να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής στη γειτονιά του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ