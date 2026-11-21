Στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων και στη στήριξη των επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤNEWS.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα «κόκκινα» δάνεια.

Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και της μέριμνας για το προσωπικό, αναφερόμενος στις μισθολογικές παρεμβάσεις και στο εκτεταμένο στεγαστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συνέδεσε τις δυνατότητες αυτές με την ανάγκη μιας ισχυρής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και οι δημοσιονομικές δυσκολίες ακόμη και ισχυρών οικονομιών δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία καταφέρνει να διατηρεί τη δυναμική της. Σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού για το 2026 και το 2027 παραμένουν θετικές, με ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, «υποστηρίζοντας κυρίως αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι δυσκολίες παραμένουν για πολίτες και επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι το στοίχημα της επόμενης περιόδου είναι η καλύτερη εικόνα της οικονομίας «να τη νιώσει κάθε πολίτης όπου και αν ζει, περισσότερο».

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε στις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, στις διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση οφειλών και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που νοθεύει τον ανταγωνισμό εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ταυτόχρονα να περιορίζει τα φορολογικά βάρη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να επανεπενδύουν περισσότερους πόρους, και να ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αναγνώρισε παράλληλα τις προκλήσεις που δημιουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο για τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μπορεί να συμβάλει στη στήριξη της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ προς συνταξιούχους και άλλες κοινωνικές ομάδες, με σχεδόν δύο εκατομμύρια δικαιούχους, και στην επιστροφή ενός ενοικίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις των συντάξεων του Ιανουαρίου θα καταβληθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε στην κατάργηση του συμψηφισμού λόγω προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους, καθώς και στον μηδενικό φόρο από τον Ιανουάριο για 90.000 τρίτεκνες οικογένειες και 50.000 αγρότες. Υπογράμμισε ότι «παρεμβαίνουμε όπου υπάρχουν τα περιθώρια», μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, δίνοντας έμφαση στην πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού για το 2026, αλλά και στη συνέπεια των κυβερνητικών δεσμεύσεων από το 2019. Τόνισε ότι η πολιτική είναι και «μια σχέση εμπιστοσύνης», επισημαίνοντας ότι η συνέπεια στην υλοποίηση των δεσμεύσεων αποτελεί «ένα εχέγγυο αξιοπιστίας», το οποίο κρίνεται τελικά από τους ίδιους τους πολίτες.

Απαντώντας στην κριτική ότι οι κυβερνητικές παροχές συνδέονται με εκλογικούς υπολογισμούς, ο κ. Κοντογεώργης απέρριψε την αιτίαση, εξηγώντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιτρέπουν τη μείωση φόρων, την ενίσχυση των πολιτών και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. «Επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ευθύνη απέναντι στις νεότερες γενιές, σημειώνοντας ότι οι σημερινές πολιτικές επιλογές δεν πρέπει να μεταφέρουν πρόσθετα βάρη στο μέλλον. «Το να λειτουργείς υπεύθυνα, δημοσιονομικά υπεύθυνα αλλά και διαγενεακά υπεύθυνα, είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», τόνισε.

Ερωτηθείς για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ψηφίσει «παρών» στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα «κόκκινα» δάνεια και τα funds, υπενθύμισε ότι το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητεί εξεταστική με 120 ψήφους κατοχυρώθηκε με πρωτοβουλία της σημερινής πλειοψηφίας. «Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το Κοινοβούλιο με όρους κυριαρχίας», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για «μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων». Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις μετά το 2019 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης, σημείωσε ότι περισσότεροι από 70.000 πολίτες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Υπογράμμισε την ανάγκη να διακρίνονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές από όσους αντιμετώπισαν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους ή να ανακουφιστούν οικονομικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ