Το Netflix ο «μεγάλος νικητής» στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες

Με έξι υποψηφιότητες, η ασπρόμαυρη παραγωγή του Netflix, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ και με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Όλντμαν, προηγείται της «Δίκης των Επτά του Σικάγο», του Άαρον Σόρκιν, η οποία διεκδικεί πέντε βραβεία.

Το Netflix, που εμφανώς επωφελήθηκε από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας και την αναβολή των γυρισμάτων πολλών ταινιών από τα παραδοσιακά μεγάλα στούντιο, φέτος συγκεντρώνει συνολικά 22 υποψηφιότητες για τις κινηματογραφικές παραγωγές του, από 17 πέρσι.

Το πόντιουμ των υποψηφιοτήτων συμπληρώνουν «Ο πατέρας», ταινία βασισμένη στο θεατρικό έργο του Γάλλου Φλοριάν Ζελέρ, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς, η Nomadland της Κλόι Ζάο και το Promising Young Woman της Έμεραλντ Φένελ, με τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία.

Πέρσι, οι Χρυσές Σφαίρες, βραβεία που απονέμονται από τα περίπου 90 μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ, είχαν επικριθεί σφοδρά επειδή αγνόησαν τις γυναίκες δημιουργούς στην κατηγορία της «καλύτερης σκηνοθεσίας». Φέτος, εκτός από την Κλόι Ζάο και την Έμεραλντ Φένελ, το βραβείο διεκδικεί επίσης η Ρετζίνα Κινγκ για την ταινία One Night in Miami.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές παραγωγές, η βρετανική δραματική σειρά The Crown, η αμερικανική κωμωδία Schitts’ Creek και το θρίλερ Ozark συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες. Βραβεία διεκδικούν επίσης οι νέες σειρές Ted Lasso, The Flight Attendant και Emily in Paris. Και σε αυτήν την κατηγορία, το Netflix προηγείται σε υποψηφιότητες, με συνολικά 20 και ακολουθούν το HBO με επτά και η πλατφόρμα Hulu της Walt Disney Co, με έξι.

Στις μίνι σειρές, το Γκαμπί της Βασίλισσας με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ-Τζόι στον ρόλο μιας ταλαντούχας σκακίστριας, θα βρεθεί αντιμέτωπο με το The Undoing του HBO και το Unorthodox του Netflix.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Καλύτερη δραματική ταινία

«Ο πατέρας»

«Mank»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

«Η Δίκη των επτά του Σικάγο»

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ

«Borat 2»

«Hamilton»

«Music»

«Palm Springs»

«The Prom»

Καλύτερος πρώτος ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία

Ριζ Άχμεντ, «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν, «Ma Rainey's Black Bottom»

‘Αντονι Χόπκινς, «Ο πατέρας»

Γκάρι Όλντμαν, «Mank»

Ταχάρ Ραχίμ, «The Mauritanian»

Καλύτερος πρώτος γυναικείος ρόλος σε δραματική ταινία

Βαϊόλα Ντέιβις, «Ma Rainey's Black Bottom»

Έιντρα Ντέι, «The United States vs. Billie Holiday»

Βανέσα Κίρμπι, «Pieces of a Woman»

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν, «Promising Young Woman»

Καλύτερος πρώτος ανδρικός ρόλος σε κωμωδία

Σάσα Μπάρον Κοέν, «Borat 2»

Τζέιμς Κόρντεν, «The Prom»

Λιν-Μανουέλ Μιράντα, «Hamilton»

Ντεβ Πατέλ, Dev Patel, «David Copperfield»

Άντι Σάμπεργκ, «Palm Springs»

Καλύτερος πρώτος γυναικείος ρόλος σε κωμωδία

Μαρία Μπακάλοβα «Borat 2»

Κέιτ Χάντσον, «Music»

Μισέλ Πφάιφερ, «French Exit»

Ρόζαμουντ Πάικ, «I Care A Lot»

‘Ανια Τέιλορ-Τζόι, «Έμμα»

Καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος

Σάσα Μπάρον Κοέν «Η Δίκη των Επτά του Σικάγο»

Ντάνιελ Καλούγια, «Judas and the Black Messiah»

Τζάρεντ Λέτο «The Little Things»

Μπιλ Μάρεϊ, «On the Rocks»

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, «One Night in Miami»

Καλύτερος δεύτερος γυναικείος ρόλος

Γκλεν Γκλόουζ, «Hillbilly Elegy»

Ολίβια Κόλμαν, «Ο πατέρας»

Τζόντι Φόστερ, «The Mauritanian»

Αμάντα Ζέιφριντ, «Mank»

Χέλενα Ζένγκελ, «News of the World»

Καλύτερη σκηνοθεσία

Έμεραλντ Φένελ, «Promising Young Woman»

Ντέιβιντ Φίντσερ, «Mank"»

Ρετζίνα Κινγκ, «One Night in Miami»

‘Ααρον Σόρκιν, «Η Δίκη των Επτά του Σικάγο»

Κλόι Ζάο, «Nomadland»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Καλύτερη δραματική σειρά

«The Crown»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Ratched»

Καλύτερος άνδρας ηθοποιός σε δραματική σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν, «Ozark»

Τζος Ο’Κόνορ, «The Crown»

Μπομπ Όντενκερκ, «Better Call Saul»

Αλ Πατσίνο, «Hunters»

Μάθιου Ρις, «Perry Mason»

Καλύτερη γυναίκα ηθοποιός σε δραματική σειρά

Ολίβια Κόλμαν, «The Crown»

Τζόντι Κόμερ, «Killing Eve»

Έμμα Κόριν, «The Crown»

Λόρα Λίνεϊ, «Ozark»

Σάρα Πόλσον, «Ratched»

Καλύτερη κωμωδία

«"Emily in Paris»

«The Flight Attendant»

«The Great»

«Schitt's Creek»

«Ted Lasso»

Καλύτερος άνδρας ηθοποιός σε κωμική σειρά

Ντον Τσιντλ, «Black Monday»

Νίκολας Χουλτ, «The Great»

Γιουτζίν Λέβι, «Schitt's Creek»

Τζέισον Σουντέκις, «Ted Lasso»

Ράμι Γιούσεφ, «Ramy»

Καλύτερη γυναίκα ηθοποιός σε κωμική σειρά

Λίλι Κόλινς, «Emily in Paris»

Κάλεϊ Κουόκο, «The Flight Attendant»

Ελ Φάνινγκ, «The Great»

Τζέιν Λέβι, «Zoey's Extraordinary Playlist»

Κάθριν Ο’Χάρα, «Schitt's Creek»

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά

«Normal People»

«Το γκαμπί της βασίλισσας»

«Small Axe»

«The Undoing»

«Unorthodox»

Καλύτερος άνδρας ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά

Μπράιαν Κράνστον, «Your Honor»

Τζεφ Ντάνιελς, «The Comey Rule»

Χιου Γκραντ, «The Undoing»

Ίθαν Χοκ, «The Good Lord Bird»

Μαρ Ράφαλο, «I Know This Much Is True»

Καλύτερη γυναίκα ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά

Κέιτ Μπλάνσετ, «Mrs America»

Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, «Normal People»

Σίρα Χάας, «Unorthodox»

Νικόλ Κίντμαν, «The Undoing»

Άνια Τέιλορ-Τζόι, «Το γκαμπί της βασίλισσας»

