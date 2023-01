Επιστροφή του Τομ Χανκς στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

Οι υπόλοιπες ταινίες που θα προβληθούν στο Cine Center Καλαμάτας είναι το «Avatar: The Way of Water» όπου καλπάζει προς το top 5 των πιο εμπορικών ταινιών στην ιστορία, το «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» με τον Τζέισον Στέιθαμ, το φιλμ τρόμου «M3GAN», καθώς και οι παιδικές ταινίες «Marmaduke» και «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η τελευταία επιθυμία».

-“Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Όττο”, κοµεντί, 126'

Ο τυπολάτρης και γκρινιάρης Όττο Άντερσον, (Τοµ Χανκς), δεν βρίσκει κανένα νόηµα στη ζωή µετά τον θάνατο της γυναίκας του. Είναι έτοιµος να βάλει ένα τέλος, αλλά τα σχέδια του διακόπτονται όταν µία πληθωρική οικογένεια µετακοµίζει στη γειτονιά. Ο Όττο θα βρει τον µάστορά του στην ετοιµόλογη, νέα γειτόνισσα, που τον προκαλεί να αλλάξει κοσµοθεωρία. Η απρόσµενη φιλία τους θα ανατρέψει ευχάριστα την καθηµερινότητά του.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ. Πρωταγωνιστούν: Τοµ Χανκς, Μαριάνα Τρεβίνιο, Ρέιτσελ Κέλερ, Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο, Τρούµαν Χανκς, Μάικ Μπιρµπίλια, Κριστιάνα Μοντόγια, Αλεσάντρα Πέρεζ, Άιρα Έιµιξ, Γκρεγκ Άλαν Μάρτιν.

Προβολές: Παρασκευή 9 μ.μ., Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 9 μ.μ., Δευτέρα 9 μ.μ., Τρίτη 9 μ.μ., Τετάρτη 9 μ.μ.

-“Avatar: The Way of Water” περιπέτεια, 190΄

Η δεύτερη συνέχεια της ταινίας του 2009, Avatar. Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία «Avatar: The Way of Water» ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον. Πρωταγωνιστούν: Ζόι Σαλντάνα, Μισέλ Γιέο, Σαμ Γουόρθινγκτον, Κέιτ Γουίνσλετ, Τζιοβάνι Ρίμπιζι, Ζεμέν Κλεμάν, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κλιφ Κέρτις, Ούνα Τσάπλιν, Στίβεν Λανγκ, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, CCH Πάουντερ, Έντι Φάλκο.

Προβολές: Παρασκευή 8 μ.μ., Σάββατο 8 μ.μ., Κυριακή 8 μ.μ., Δευτέρα 8 μ.μ., Τρίτη 8 μ.μ., Τετάρτη 8 μ.μ.

-"Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη", περιπέτεια, 114΄

Ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτουν (Τζέισον Στέιθαµ) πρέπει να εντοπίσει και να σταµατήσει την πώληση µιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατοµµυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιµοντς (Χιου Γκραντ). Αναγκασµένος να συνεργαστεί µε µερικούς από τους καλύτερους µυστικούς πράκτορες (Όµπρεϊ Πλάζα, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν), ο Φόρτουν και η οµάδα του στρατολογούν τον µεγαλύτερο Χολυγουντιανό σταρ Ντάνι Φρανκέσκο (Τζος Χάρτνετ) για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσµο.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι. Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαµ,Όµπρεϊ Πλάζα, Κάαν Ουργκαντζιόγλου, Χιου Γκραντ, Τζος Χάρτνετ, Κάρι Έλγουις, Ευγενία Κουζµίνα, Σαµ Ντάγκλας, Έντι Μάρσαν.

Προβολές: Δευτέρα 9.15 μ.μ., Τρίτη 9.15 μ.μ., Τετάρτη 9.15 μ.μ.

-"M3GAN", θρίλερ, 102΄

Η M3GAN είναι ένα θαύµα τεχνητής νοηµοσύνης, µια κούκλα που µοιάζει να έχει κανονική ζωή και έχει προγραµµατιστεί να είναι ο καλύτερος σύντροφος ενός παιδιού και ο µεγαλύτερος σύµµαχος ενός γονιού. Σχεδιασµένη από την πανέξυπνη ροµποτολόγο µιας εταιρείας παιχνιδιών, Τζέµα , η M3GAN µπορεί να ακούει, να παρακολουθεί και να µαθαίνει, καθώς γίνεται φίλη και δασκάλα, συµπαίκτης και προστάτης για το παιδί µε το οποίο συνδέεται. Όταν η Τζέµα γίνεται ξαφνικά η κηδεµόνας της ορφανής 8χρονης ανιψιάς της, Κέιντι αντιλαµβάνεται ότι είναι ακόµη ανέτοιµη να γίνει γονιός. Κάτω από έντονη πίεση στη δουλειά της, η Τζέµα αποφασίζει να ταιριάξει την πρωτότυπη M3GAN µε την ανιψιά της, σε µια προσπάθεια να λύσει και τα δύο προβλήµατα - µια απόφαση που θα έχει αφάνταστες συνέπειες.

Σκηνοθεσία: Τζέραρντ Τζόνστοουν. Πρωταγωνιστούν: Αµί Ντόναλντ, Τζένα Ντέιβις, Άλισον Γουίλιαµς, Βάιολετ Μακγκρό, Κίµπερλι ΚρόσµανΤζόρνταν Άλβαρεζ, Τζεν Μπράουν, Ρόνι Τσινγκ, Άρλο Γκριν, Μίχαελ Σακσέντε, Κίρα Τζόζεφσον.

Προβολές: Παρασκευή 9.15 μ.μ., Σάββατο 9.15 μ.μ., Κυριακή 9.15 μ.μ.,

-"Marmaduke", κινούµενα σχέδια, 87΄, μεταγλωττισμένο

Ένας θρυλικός εκπαιδευτής σκύλων πιστεύει πως µπορεί να µεταµορφώσει τον Μάρµαντιουκ από ένα απείθαρχο, µα αξιολάτρευτο Γερµανικό Μολοσσό στον επόµενο νικητή του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Σκύλων.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Α. Ζ. Ντιπέ, Γιούνγκι Λι, Φιλ Νίµπελινκ. Χαρίζουν τις φωνές τους: Γιώργος Σκουφής, Άννα Σταµατίου, Τάκης Σακελλαρίου, Στεφανία Φιλιάδη, Σοφία Τσάκα, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αφροδίτη Αντωνάκη, Λένα Μαραβέα, Όθωνας Μεταξάς, Βασίλης Μήλιος.

Προβολές: Σάββατο 6.30 μ.μ., Κυριακή 6.30 μ.μ..

-“Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η τελευταία επιθυμία” κινούμενα σχέδια, 103΄, μεταγλωττισμένο

Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Σκηνοθεσία: Joel Crawford.

Προβολές: Σάββατο 6.30 μ.μ., Κυριακή 6.30 μ.μ..