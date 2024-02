Ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο “Cine Center” Καλαμάτας (Βίντεο)

Για πρώτη φορά θα προβληθούν στη μεγάλη οθόνη η νέα ταινία με “άρωμα” κατασκοπείας «Argylle» σε σκηνοθεσία Μάθιου Βων, το βραβευμένο στις Κάννες φιλμ του Τραν Αν Χουνγκ «Στη φωτιά», η ρομαντική κομεντί «Λατρεύω να σε Μισώ» με τους Σίντνει Σουίνι και Γκλεν Πάουελ, καθώς και η παιδική πρόταση «Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα».

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα φιλμ «Ένα Ταξίδι για Πάπιες» και «Ευχή».

-"Argylle", κωμωδία, 139'

Η Έλι Κόνγουεϊ είναι η μοναχική συγγραφέας μιας επιτυχημένης σειράς κατασκοπικών μυθιστορημάτων. Στα βιβλία της πρωταγωνιστεί ο μυστικός πράκτορας Άργκαϊλ, αποστολή του οποίου είναι να αποκαλύψει ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκόπων. Όταν οι ιστορίες της αρχίζουν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, η Έλι αναγκάζεται να αποχαιρετήσει τα ήσυχα απογεύματα και τη θαλπωρή του σπιτιού της.

Σκηνοθεσία: Μάθιου Βον. Πρωταγωνιστούν: Χένρι Καβίλ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Σαμ Ρόκγουελ, Αριάνα Ντε Μπόουζ.

Προβολές: Παρασκευή 9 μ.μ., Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 9 μ.μ., Δευτέρα 9 μ.μ., Τρίτη 9 μ.μ., Τετάρτη 9 μ.μ..

-"Στη φωτιά", ρομαντική, 135'

Βρισκόμαστε στο 1885, το απόγειο της κλασικής γαλλικής γαστρονομίας. Η Εζενί, απαράμιλλου ταλέντου μαγείρισσα, δουλεύει για τον διάσημο γκουρμέ Ντοντέν εδώ και 20 χρόνια. Με το πέρασμα των χρόνων, η συνεργασία και ο αμοιβαίος τους σεβασμός στο βωμό της γαστρονομίας σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε έρωτα και η σχέση αυτών των δυο καλλιτεχνών της μαγειρικής γέννησε μια σειρά από πιάτα, υπό την έμπνευση του Ντοντέν και την αριστοτεχνική εκτέλεση της Εζενί. Οι δημιουργίες είναι η μία πιο θεσπέσια από την άλλη και αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και τους πιο διάσημους σεφ. Όμως, η Εζενί αγαπάει πολύ την ελευθερία της για να δεχτεί να παντρευτεί τον Ντοντέν, όσο κι αν εκείνος την πολιορκεί. Οπότε εκείνος αποφασίζει να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά: να μαγειρέψει αυτός για τη μούσα του.

Σκηνοθεσία: Τραν Αν Χουνγκ. Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Μπενουά Μαζιμέλ, Εμανουέλ Σαλινζέρ.

Προβολές: Παρασκευή 8.45 μ.μ., Σάββατο 8.45 μ.μ. Κυριακή 8.45 μ.μ., Δευτέρα 8.45 μ.μ., Τρίτη 8.45 μ.μ., Τετάρτη 8.45 μ.μ..

-"Λατρεύω να σε Μισώ", κωμωδία, 104'

Στην κωμωδία Λατρεύω να σε μισώ (Anyone But You), η Bea (Sydney Sweeney) και ο Ben (Glen Powell) μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απίστευτο πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Η μοίρα, όμως, τα φέρνει έτσι και βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία όπου, κάνουν ό,τι θα έκανε κάθε ενήλικος, παριστάνουν το ζευγάρι.

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλου. Πρωταγωνιστούν: Σίντνει Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Αλεξάντρα Σιπ, Νατ Μπουχάναν.

Προβολές: Παρασκευή 9.15 μ.μ., Σάββατο 9.15 μ.μ., Κυριακή 9.15 μ.μ., Δευτέρα 9.15 μ.μ., Τρίτη 9.15 μ.μ., Τετάρτη 9.15 μ.μ..

-"Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα", κινούμενα σχέδια, 88', μεταγλωττισμένο

Όταν η Μάγια έχει βαρεθεί να είναι κλεισμένη λόγω του χειμώνα, το σκάει νωρίς με τον φίλο της Γουίλι και αναλαμβάνουν μία άκρως μυστική αποστολή! Τους έχει ανατεθεί η προστασία του ιερού «σπόρου», και οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους παλιόφιλους τους, Άρνι και Μπάρνι, για να παραδώσουν τον σπόρο στη νέα του κατοικία, στην κορυφή του μυστηριώδους βουνού Μπονζάι. Αλλά όταν ο «σπόρος» εκκολάπτεται, η Μάγια και ο Γουίλι έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ευθύνη της ζωής τους, μία μικροσκοπική και εύθραυστη πριγκίπισσα που ακούει στο όνομα Σμους! Αυτή η περιπέτεια είναι πολύ πιο σοβαρή από αυτό που διαπραγματεύτηκαν αρχικά, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με κυνηγούς κεφαλών, κακοποιούς και ατρόμητους εχθρούς, για να οδηγήσουν τη χαμένη πριγκίπισσα στην ορεινή της αποικία, η οποία απειλείται από έναν πόλεμο και κάποια αδίστακτα αρπακτικά. Ο Γουίλι ανασύρει μία πλευρά του εαυτού του που δεν περίμενε, καθώς προστατεύει τη μικροσκοπική πριγκίπισσα. Για να σωθεί η πριγκίπισσα και η αποικία της, η Μάγια πρέπει να μάθει ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς μία έννοια, αλλά και κάτι που πρέπει να κατακτηθεί.

Σκηνοθεσία: Νόελ Κλίρι. Χαρίζουν τις φωνές τους οι: Σαββίνα Γεωργίου, Αντώνυ Παπαμιχαήλ, Άρης Κυπριανού, Πλάτωνας Μουρατίδης, Μαριλένη Σταύρου, Ανδρέας Τσελεπός, Μαριάν Κυπριανού, Ευρώς Βασιλείου.

Προβολές: Σάββατο 6 μ.μ., Κυριακή 6 μ.μ..

-"Ευχή", κινούμενα σχέδια, 95', μεταγλωττισμένο

Μια ολόφρεσκη μουσική animation κωμωδία καλωσορίζει το κοινό στο μαγικό βασίλειο του Ρόσας, όπου η Άσα, μια πανέξυπνη ιδεαλίστρια κάνει μια τόσο δυνατή ευχή που κάποια κοσμική δύναμη, με τη μορφή μιας μικρής υπερενεργητικής μπάλας με το όνομα Αστέρι, αναλαμβάνει να την πραγματοποιήσει. Μαζί, η Άσα και το Αστέρι αντιμετωπίζουν τον πιο επικίνδυνο εχθρό, τον ηγέτη της πόλης Ρόσας, τον Βασιλιά Μαγκνίφικο, προκειμένου να σώσουν την κοινότητά της και να αποδείξουν πως όταν η θέληση ενός θαρραλέου ανθρώπου συνδυάζεται με τη μαγεία των αστεριών, συμβαίνουν θαύματα.

Σκηνοθεσία: Κρις Μπακ, Φον Βερασανθόρν. “Χαρίζουν” τις φωνές τους οι: Δανάη Τσούμου, Στεφανία Φιλιάδη, Τάνια Παλαιολόγου, Ερασμία Μαρκίδη, Νίνα Μαζάνη, Πάρις Παρασκευάδης, Γιάννης Λάφης, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Πάνος Αποστολόπουλος, Χρήστος Θάνος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός.

Προβολές: Σάββατο 6.30 μ.μ., Κυριακή 6.30 μ.μ..

-"Ένα Ταξίδι για Πάπιες", κινούμενα σχέδια, 92', μεταγλωττισμένο

Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό.

Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. “Χαρίζουν” τις φωνές τους οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης.

Προβολές: Σάββατο 6.15 μ.μ.