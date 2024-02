«Madame Web»: Πρεμιέρα για τη νέα ταινία της Marvel στο “Cine Center” Καλαμάτας (Βίντεο)

Ακόμα, για πρώτη φορά θα προβληθεί το φιλμ «Μια Ζωή», το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι ταινίες «Τα Παιδιά του Χειμώνα», «Λατρεύω να σε Μισώ», «Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα» και «Ένα Ταξίδι για Πάπιες».

-"Madame Web", περιπέτεια, 116'

«Στο μεταξύ, σε ένα άλλο σύμπαν…» Σε μια ανατροπή των κλασικών ταινιών του συγκεκριμένου είδους, η ταινία Madame Web εξιστορεί την αυτοτελή ιστορία της γέννησης μιας από τις πλέον αινιγματικές ηρωίδες των εκδόσεων Marvel. Στο γεμάτο αγωνία θρίλερ πρωταγωνιστεί η Dakota Johnson στο ρόλο της Cassandra Webb, μιας διασώστριας με ικανότητες μέντιουμ. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις για το παρελθόν της, δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση με τρεις νεαρές κοπέλες, που μαζί προορίζονται για ένα δυναμικό μέλλον... αν καταφέρουν να επιβιώσουν το θανατηφόρο παρόν.»

Σκηνοθεσία: Ες Τζέι Κλάρκσον. Πρωταγωνιστούν: Ντακότα Τζόνσον, Σίντνεϊ Σουίνι, Σελέστ Ο' Κόνορ, Ιζαμπέλα Μερσέντ, Ταχάρ Ραχίμ, Μάικ Έπς, Έμα Ρόμπερτς, Άνταμ Σκοτ.

Προβολές: Παρασκευή 9 μ.μ., Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 9 μ.μ., Δευτέρα 9 μ.μ., Τρίτη 9 μ.μ., Τετάρτη 9 μ.μ..

-"Μια Ζωή", δράμα, 109'

Ο Nicky επισκέφτηκε την Πράγα τον Δεκέμβριο του 1938 και βρήκε οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει τη Γερμανία και την Αυστρία εξαιτίας της ανόδου των Ναζί στην εξουσία, ζώντας σε απελπιστικές συνθήκες με ελάχιστο ή καθόλου καταφύγιο και τρόφιμα. Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αγώνας με τον χρόνο. Πόσα παιδιά θα μπορούσε να σώσει αυτός και η ομάδα του πριν κλείσουν τα σύνορα; Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια, ο Winton οργάνωσε τρένα και πτήσεις για να μεταφέρει αυτά τα παιδιά στην ασφάλεια της Αγγλίας. Πενήντα χρόνια αργότερα, στο 1988, ο Nicky ζει στοιχειωμένος από τη μοίρα των παιδιών που δεν κατάφερε να σώσει. Κατηγορεί πάντα τον εαυτό του που δεν έκανε περισσότερα, ενώ βιώνει μεγάλη συναισθηματική αναταραχή μετά τον πόλεμο από τις οδυνηρές αναμνήσεις. Όμως όταν μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του BBC, το «That’s Life!», τον καλεί, μια έκπληξη τον περιμένει.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Χόους. Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έλενα Μπόναμ-Κάρτερ, Τζόνι Φλιν.

Προβολές: Παρασκευή 8.45 μ.μ., Σάββατο 8.45 μ.μ. Κυριακή 8.45 μ.μ., Δευτέρα 8.45 μ.μ., Τρίτη 8.45 μ.μ., Τετάρτη 8.45 μ.μ..

-"Τα Παιδιά του Χειμώνα", δραματική κομεντί, 133'

Η ταινία ακολουθεί ένα στριμμένο καθηγητή (Πολ Τζιαμάτι) σε ένα Αμερικανικό Κολέγιο υψηλού κύρους, ο οποίος υποχρεώνεται να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών του, για να προσέχει λίγους σπουδαστές του, οι οποίοι δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε. Τελικά, αναπτύσσει μία απίθανη σχέση με έναν από αυτούς – έναν κατεστραμμένο, ιδιοφυή ταραχοποιό (ο πρωτοεμφανιζόμενος Ντόμινικ Σέσα) – και την αρχιμαγείρισσα του κολεγίου, η οποία έχασε μόλις τον γιο της στον πόλεμο του Βιετνάμ (ΝταΒάιν Τζόι Ράντολφ).

Σκηνοθεσία: Μάικλ Πέιν. Πρωταγωνιστούν: Πολ Τζιαμάτι, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Ντόμινικ Σέσα.

Προβολές: Σάββατο 6.45 μ.μ., Κυριακή 6.45 μ.μ., Δευτέρα 8.30 μ.μ., Τρίτη 8.30 μ.μ., Τετάρτη 8.30 μ.μ..

-"Λατρεύω να σε Μισώ", κωμωδία, 104'

Στην κωμωδία Λατρεύω να σε μισώ (Anyone But You), η Bea (Sydney Sweeney) και ο Ben (Glen Powell) μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απίστευτο πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Η μοίρα, όμως, τα φέρνει έτσι και βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία όπου, κάνουν ό,τι θα έκανε κάθε ενήλικος, παριστάνουν το ζευγάρι.

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλου. Πρωταγωνιστούν: Σίντνει Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Αλεξάντρα Σιπ, Νατ Μπουχάναν.

Προβολές: Παρασκευή 9.30 μ.μ., Σάββατο 9.30 μ.μ., Κυριακή 9.30 μ.μ.

-"Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα", κινούμενα σχέδια, 88', μεταγλωττισμένο

Όταν η Μάγια έχει βαρεθεί να είναι κλεισμένη λόγω του χειμώνα, το σκάει νωρίς με τον φίλο της Γουίλι και αναλαμβάνουν μία άκρως μυστική αποστολή! Τους έχει ανατεθεί η προστασία του ιερού «σπόρου», και οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους παλιόφιλους τους, Άρνι και Μπάρνι, για να παραδώσουν τον σπόρο στη νέα του κατοικία, στην κορυφή του μυστηριώδους βουνού Μπονζάι. Αλλά όταν ο «σπόρος» εκκολάπτεται, η Μάγια και ο Γουίλι έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ευθύνη της ζωής τους, μία μικροσκοπική και εύθραυστη πριγκίπισσα που ακούει στο όνομα Σμους! Αυτή η περιπέτεια είναι πολύ πιο σοβαρή από αυτό που διαπραγματεύτηκαν αρχικά, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με κυνηγούς κεφαλών, κακοποιούς και ατρόμητους εχθρούς, για να οδηγήσουν τη χαμένη πριγκίπισσα στην ορεινή της αποικία, η οποία απειλείται από έναν πόλεμο και κάποια αδίστακτα αρπακτικά. Ο Γουίλι ανασύρει μία πλευρά του εαυτού του που δεν περίμενε, καθώς προστατεύει τη μικροσκοπική πριγκίπισσα. Για να σωθεί η πριγκίπισσα και η αποικία της, η Μάγια πρέπει να μάθει ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς μία έννοια, αλλά και κάτι που πρέπει να κατακτηθεί.

Σκηνοθεσία: Νόελ Κλίρι. Χαρίζουν τις φωνές τους οι: Σαββίνα Γεωργίου, Αντώνυ Παπαμιχαήλ, Άρης Κυπριανού, Πλάτωνας Μουρατίδης, Μαριλένη Σταύρου, Ανδρέας Τσελεπός, Μαριάν Κυπριανού, Ευρώς Βασιλείου.

Προβολές: Σάββατο 6.30 μ.μ., Κυριακή 6.30 μ.μ..

-"Ένα Ταξίδι για Πάπιες", κινούμενα σχέδια, 92', μεταγλωττισμένο

Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό.

Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. “Χαρίζουν” τις φωνές τους οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης.

Προβολές: Σάββατο 6.15 μ.μ., Κυριακή 6.15 μ.μ..