Netflix: Οι νέες κυκλοφορίες σε σειρές και ταινίες για τον Απρίλιο (Βίντεο)

Οι επιλογές είναι πολλές και για όλα τα γούστα.

Ακολουθεί η λίστα με όλες τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά που έρχονται στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix αυτό το μήνα.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

-04/04, Ripley

Ο Τομ Ρίπλεϊ, ένας απατεώνας από τη Νέα Υόρκη στις αρχές του '60, προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο άνδρα για να πάει στην Ιταλία και να φέρει πίσω τον γιο του.

-05/04, Parasyte: Οι Γκρίζοι

Όταν άγνωστα παράσιτα χρησιμοποιούν με τη βία τους ανθρώπους ως ξενιστές, η ανθρωπότητα καλείται να πολεμήσει τη διογκούμενη απειλή.

-10/04, Η Αεροπειρατεία της Πτήσης 601

Σε μια αεροπειρατεία, δυο αεροσυνοδοί πρέπει να ξεγελάσουν τους αεροπειρατές εν μέσω έντονων διαπραγματεύσεων στον αέρα και στο έδαφος. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.

-11/04, Τα Φτερά της Φιλοδοξίας: Σεζόν 3

Καθώς ένα γνώριμο πρόσωπο βγαίνει στην κάμερα, παλιές συμμαχίες διαλύονται, νέες σχέσεις γεννιούνται και το ειδησεογραφικό παιχνίδι παίζεται πλέον αλλιώς.

-11/04, Μικρό Ταρανδάκι

Όταν ένας επίδοξος κωμικός κάνει μια πράξη καλοσύνης σε μια ευάλωτη γυναίκα, πυροδοτεί μια ασφυκτική εμμονή που απειλεί να καταστρέψει τη ζωή και των δύο.

-11/04, Heartbreak High: Σεζόν 2

Όταν η Άμερι αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί επιτέλους να ξεκινήσει ήρεμη τη νέα χρονιά, νέα προβλήματα κι ένας περίεργος στόκερ αρχίζουν να αναστατώνουν τη ζωή της.

-11/04, Μια Νύχτα του Μεσοκαλόκαιρου

Η Καρίνα συγκεντρώνει την οικογένειά της για παραδοσιακές σουηδικές καλοκαιρινές διακοπές, αλλά η ευτυχής περίσταση πάει στραβά όταν βγαίνουν στο φως μακροχρόνια μυστικά.

-12/04, Good Times

Σε αυτήν την έντονη, τολμηρή νέα εκδοχή της κλασικής σειράς, μια νέα γενιά της οικογένειας Έβανς τα βγάζουν πέρα σε μια εργατική κατοικία στο Σικάγο.

-17/04, The Circle: ΗΠΑ: Σεζόν 6

Σε αυτό το κοινωνικό πείραμα και διαγωνισμό, διαδικτυακοί παίκτες φλερτάρουν, γίνονται φίλοι και φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ για το έπαθλο του κορυφαίου ινφλουένσερ.

-18/04, The Upshaws: Μέρος 5

Μια νέα εποχή γεμάτη σκαμπανεβάσματα και αλλαγές στη ζωή των Άπσοου φέρνει ευλογία αλλά και άγχος. Ό,τι όμως κι αν συμβεί, η οικογένεια παραμένει πάνω απ' όλα.

-25/04, Dead Boy Detectives

Σας καταδιώκει μήπως κάποιο ενοχλητικό φάντασμα; Έχει κλέψει κάποιος δαίμονας τις βασικές σας αναμνήσεις; Ίσως να πρέπει να απευθυνθείτε στους Νεκρούς Ντετέκτιβ.

-30/04, Φιάσκο

Όταν ξεσπά η καταστροφή στο σετ της πρώτης ταινίας ενός σκηνοθέτη, το συνεργείο του απαθανατίζει τις αναποδιές, τους εκβιασμούς και το σαμποτάζ που ακολουθούν.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

-05/04, Scoop

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, αυτό το δράμα παρουσιάζει εκ των έσω πώς οι γυναίκες του Newsnight εξασφάλισαν την περίφημη συνέντευξη του πρίγκιπα Ανδρέα.

-12/04, Κλοπή

Μια γυναίκα από την κοινότητα των Σαμί της Σουηδίας εντοπίζει έναν δολοφόνο για να ξεκαθαρίσει μια προσωπική υπόθεση. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

-19/04, Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver

Οι επαναστάτες ετοιμάζονται για μάχη κόντρα στον Μητρικό Κόσμο, ενώ άρρηκτοι δεσμοί σχηματίζονται, ήρωες αναδύονται και θρύλοι γεννιούνται. Μια ταινία του Ζακ Σνάιντερ.

-25/04, City Hunter

Εξαιρετικός σκοπευτής και αδιόρθωτος πλεϊμπόι, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Ρίο Σάεμπα, συμμαχεί απρόθυμα με την αδελφή του νεκρού συνεργάτη του για να ερευνήσει τον θάνατό του.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

-03/04, Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Γερμανία - Ο Νυχτερινός Δολοφόνος

Το 2012, μια σειρά από φρικιαστικές δολοφονίες προκάλεσαν σοκ στα πάρτι του Βερολίνου. Ο δολοφόνος παρέμενε ασύλληπτος μέχρι που ένας από τους στόχους του επέζησε.

-03/04, Ανεξήγητα

Αυτή η ανατριχιαστική ερευνητική σειρά ντοκιμαντέρ ερευνά απόκοσμες συναντήσεις, παράξενες εξαφανίσεις, γεγονότα που στοιχειώνουν και άλλα αινιγματικά φαινόμενα.

-05/04, Το Αντικοινωνικό Δίκτυο: Από τα Μιμίδια στο Χάος

Από το rick-τρολάρισμα στις viral θεωρίες συνωμοσίας, αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει πώς μια ανώνυμη ιστοσελίδα έγινε ένας κόμβος που προκαλεί πραγματικό χάος στον κόσμο.

-26/04, Hack Your Health: Τα Μυστικά του Εντέρου σας

Εξερευνήστε το πεπτικό σύστημα μέσα από αυτό το ανάλαφρο και ενημερωτικό ντοκιμαντέρ που εξηγεί τον ρόλο που παίζει η υγεία του εντέρου στη συνολική μας ευεξία.

NETFLIX K&F

-08/04, Οι Τρεις Πνευματοφύλακες: Σεζόν 3

Οι Πνευματοφύλακες επιστρέφουν για να βοηθήσουν περισσότερους φίλους στο Εθνικό Πάρκο Χους, μαθαίνοντας περισσότερα για την κουλτούρα τους και τον κόσμο κάθε μέρα.

-12/04, Ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος Πάει Κατασκήνωση

Αφού τον διώξουν από το δάσος, ο Γούντι θεωρεί ότι βρήκε ένα παντοτινό σπίτι στο Καμπ Γιούχου – μέχρι που ένας επιθεωρητής απειλεί να κλείσει το καμπ.

-22/04, Οδός CoComelon: Σεζόν 2

Καλώς ήρθατε στην οδό CoComelon, όπου ο Τζέι Τζέι, η Μπέλα, η Σίσι, ο Κόντι και η Νίνα χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, δοκιμάζουν νέα πράγματα και μαθαίνουν κάθε μέρα!

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

-01/04, Η Λίστα του Σίντλερ Schindler's List, Μία Ημέρα One Day, Ο Λαβύρινθος: Η Τελική Δοκιμασία Maze Runner: Death Cure, Συγγνώμη που σ' Ενοχλώ Sorry to Bother You, Από Μηχανής Ex Machina,

-10/04, Rocketman

-15/04, Ο Νονός The Godfather

-16/04, Το αγόρι της διπλανής πόρτας The Boy Next Door, Lady Bird

-22/04, Φόρεστ Γκαμπ