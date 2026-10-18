“Έσπασε” τα ταμεία η «Οδύσσεια» στη Μεσσηνία - Κινηματογραφικός “πυρετός” στις γιορτές

Με την “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν να κατακτά την κορυφή των εισιτηρίων, ολοκληρώθηκε η φετινή καλοκαιρινή κινηματογραφική περίοδος στην Καλαμάτα.

Η σύνδεση της μεγάλης παραγωγής του Χόλιγουντ με τη Μεσσηνία αποτέλεσε πρόσθετο πόλο έλξης για τους θεατές, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη χειμερινή σεζόν και κυρίως στις γιορτές των Χριστουγέννων, όταν αναμένεται μια σειρά πολυαναμενόμενων κινηματογραφικών παραγωγών.

Ειδικότερα, η ταινία με τα περισσότερα εισιτήρια στο θερινό σινεμά της Καλαμάτας ήταν η «Οδύσσεια» («The Odyssey»), με την υπογραφή του βραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Το γεγονός ότι μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία λειτούργησε ως μαγνήτης για μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν στη μεγάλη οθόνη τοπία της περιοχής.

Τα γυρίσματα που είχαν προηγηθεί στη Μεθώνη, τη Βοϊδοκοιλιά, τη Γιάλοβα και άλλες περιοχές της Πυλίας είχαν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, προσδίδοντας στην ταινία ιδιαίτερη σημασία για το τοπικό κοινό. Η μεγάλη παραγωγή της Universal Pictures, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων, αποτέλεσε έτσι ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

Η επιτυχία της ταινίας στην Καλαμάτα ήρθε ως συνέχεια της ευρύτερης απήχησής της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και στις τοπικές αίθουσες. Μάλιστα, όσοι δεν πρόλαβαν να την παρακολουθήσουν θα έχουν νέα ευκαιρία, καθώς αναμένεται να προβληθεί στο «Cine Center» από την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στην «Ε», ο υπεύθυνος προγραμματισμού του «Cine Center» Καλαμάτας, Βασίλης Μουλάς, ανέφερε ότι, πέρα από την «Οδύσσεια», ιδιαίτερα καλή πορεία κατέγραψαν το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» και το «Toy Story 5». Όπως σημείωσε, επρόκειτο για πολυαναμενόμενες ταινίες, τις οποίες το κοινό περίμενε με ενδιαφέρον, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την προσέλευση. Συνολικά, η κίνηση κινήθηκε όπως μας είπε -σε γενικές γραμμές- στα αντίστοιχα επίπεδα του καλοκαιριού του 2025.

ΔΥΝΑΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τη χειμερινή κινηματογραφική περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Μουλά, το πρόγραμμα των επόμενων μηνών περιλαμβάνει ιδιαίτερα αξιόλογες παραγωγές, με τις προσεχείς κυκλοφορίες να εμφανίζονται ισχυρότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η κορύφωση της κινηματογραφικής κίνησης αναμένεται παραδοσιακά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως εξήγησε, οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής επιλέγουν στοχευμένα τη συγκεκριμένη περίοδο για την κυκλοφορία σημαντικών ταινιών, αξιοποιώντας το εορταστικό κλίμα, τις σχολικές διακοπές και τις άδειες των εργαζομένων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το «Avengers: Doomsday» της Marvel Studios, σε σκηνοθεσία των αδελφών Άντονι και Τζο Ρούσο. Η νέα υπερπαραγωγή συγκεντρώνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουορθ, Πέδρο Πασκάλ, Φλόρενς Πιου και Ίαν ΜακΚέλεν.

Εξίσου έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το «Dune: Μέρος Τρίτο», με τον Ντενί Βιλνέβ να ολοκληρώνει την κινηματογραφική τριλογία επιστημονικής φαντασίας. Στην παραγωγή των Warner Bros. και Legendary Pictures επιστρέφουν οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια και Τζέισον Μομόα, ενώ συμμετέχει και ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Στις μεγάλες κυκλοφορίες περιλαμβάνεται και το «Jumanji: Open World», με τους Ντουέιν Τζόνσον, Κέβιν Χαρτ, Τζακ Μπλακ και Κάρεν Γκίλαν να επιστρέφουν στον δημοφιλή κόσμο της περιπέτειας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η νέα κινηματογραφική προσέγγιση της ιστορίας του Εμπενίζερ Σκρουτζ, με τίτλο «Ebenezer». Ο Τζόνι Ντεπ αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τάι Γουέστ, ενώ στο καστ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Ίαν ΜακΚέλεν, Ντέιζι Ρίντλεϊ και Ρούπερτ Γκριντ.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μουλάς στις παιδικές και οικογενειακές παραγωγές, οι οποίες διατηρούν σταθερά τη δική τους δυναμική.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το «Angry Birds 3: Η Ταινία», σε σκηνοθεσία Τζον Ράις, με τις εταιρείες Rovio και SEGA να συμμετέχουν στην παραγωγή. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που, σύμφωνα με ανθρώπους του κινηματογράφου, έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κινηματογραφικό viral.

Όπως παρατήρησε, άλλωστε, οι συγκεκριμένες ταινίες δεν απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα «Minions», που έχουν δημιουργήσει το δικό τους κοινό και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Πρόκειται για κινηματογραφικούς ήρωες με τους οποίους έχουν μεγαλώσει ολόκληρες γενιές θεατών, συνεχίζοντας να παρακολουθούν τις νέες περιπέτειές τους.

Από το πρόγραμμα δεν λείπει και ο ελληνικός κινηματογράφος. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο προγραμματισμού του «Cine Center», μεταξύ των παραγωγών που αναμένονται είναι το «Σουέλ», από την ομάδα παραγωγής που συνδέεται με την επιτυχία «Υπάρχω», καθώς και η «Σταχομαζώχτρα», βασισμένη στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μια ιστορία με διαχρονικά κοινωνικά μηνύματα.

Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και στις αρχές του 2027, με την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων «Η Εποχή των Παγετώνων», μέσα από το «Ice Age: Boiling Point», σε σκηνοθεσία Τζον Ντόνκιν. Λίγο αργότερα αναμένεται το «Sonic 4: Η Ταινία», συνεχίζοντας μια σειρά που έχει αποκτήσει ισχυρό κοινό στις νεότερες ηλικίες.

Τέλος, αναφερόμενος στο ηλικιακό προφίλ των θεατών, ο κ. Μουλάς στάθηκε ιδιαίτερα στη νεολαία, από τους μαθητές μέχρι τους φοιτητές, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά «ραχοκοκαλιά» του κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα.

Η σταθερή παρουσία των νέων έτσι, σε συνδυασμό με τις μεγάλες παραγωγές που προγραμματίζονται, δημιουργεί προσδοκίες για μια ιδιαίτερα ζωντανή χειμερινή σεζόν στις κινηματογραφικές αίθουσες της Καλαμάτας.

Μπορεί άλλωστε τα τελευταία χρόνια οι πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, να έχουν κερδίσει σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος του κοινού, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε ταινίες και σειρές από την άνεση του σπιτιού, ωστόσο η εμπειρία της μεγάλης οθόνης παραμένει αναντικατάστατη. Η σκοτεινή αίθουσα, ο ήχος, η εικόνα και κυρίως το συλλογικό βίωμα της παρακολούθησης μιας ταινίας μαζί με άλλους θεατές συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία, που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με την οικιακή προβολή.