Γυναικεία υπόθεση φέτος το "The Voice of Greece" (βίντεο)

Ξεκάθαρα γυναικεία υπόθεση ήταν το φετινό "The Voice of Greece", που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Ιωάννα Γεωργακοπούλου , που επικράτησε της στην τελική "μάχη" της Αλεξάνδρας Σιετή. Αμφότερες προέρχονταν από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Στον τελικό διαγωνίστηκαν συνολικά 9 παίκτες και ακολούθως μπορείτε να δείτε τις ερμηνείες τους:

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος - "Φύγε"

Ειρήνη Περικλέους - "Mama knows best"

Λία Μίχου - "Τη φωνή μου να βρω"

Αθηνά Βέρμη - "Αν είναι η αγάπη αμαρτία"

Κατερίνα Μπαταλογιάννη - "Της ταβέρνας το ρολόι"

Ιωάννα Γεωργακοπούλου - "Lovely"

Νίκος Νταλάκας - "Σχήμα Λόγου"

Μαρσελίνο Σερίφι - "Σον θεό εφτάγο τάμα"

Αλεξάνδρα Σιετή - "Let it be"

Στην τελική τετράδα προκρίθηκαν η Ειρήνη Περικλέους, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η Αλεξάνδρα Σιετή και ο Νίκος Νταλάκας, ερμηνεύοντας άλλα τραγούδια σε αυτή τη φάση:

Ειρήνη Περικλέους - "Me Vou"

Ιωάννα Γεωργακοπούλου - "Love is a lie"

Αλεξάνδρα Σιετή - "Cry baby"

Νίκος Νταλάκας - "Κρύψου"

Εξ αυτών, όπως προαναφέραμε στην τελική 2άδα προκρίθηκαν οι Αλεξάνδρα Σιετή και η Ιωάννα Γεωργακοπούλου με την δεύτερη να αναδεικνύεται μεγάλη νικήτρια στον δημοφιλή τηλεδιαγωνισμό του ΣΚΑΪ.

Στο τελευταίο σκέλος του τελικού η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ερμήνευσε το τραγούδι "Ιt's a Man's World":

Νωρίτερα η Αλεξάνδρα Σιέτη είχε ερμηνεύσει το τραγούδι "Think":