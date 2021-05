Σημαντική δωρεά προς το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Υδρας

Πρόκειται για ένα τόμο με τίτλο “The opening exercises of the Gennadius Library of the American School of Classical Studies at Athens” (1926). H ίδια η κ. Κατσάνη σε σημείωμά της εξηγεί πως “Οταν κοιτάζω με σεβασμό το παρελθόν, η Μνήμη λαμβάνει χαρακτήρα Ιστορικού Ενεστώτα. Τέτοια είναι η οπτική, κάθε φορά που ανατρέχω σε κάθε μορφής αρχεία, και, μόνο μέσα από αυτήν την προσέγγιση, η ανάγνωση προσφέρει την αίσθηση της αιώνιας, σε αυτήν τη ζωή, νεότητας.

Ισως, επιπλέον, μέσα από τέτοιες διαδρομές, το 1926, έτος των εγκαινίων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης των Αθηνών, μεταγενέστερο, κατά 8 χρόνια, από το 1918, έτος της Ιδρύσεως του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου της τδρας, να απέχει ελαχιστότατα από το 2021, έτος μεταγενέστερο, κατά 200 χρόνια, από την Εθνική Παλιγγενεσία. Ισως, ακόμη, οι ες αεί δωρεές να ασφαλίζουν εκείνο τον κίνδυνο της λήθης, η οποία, λόγω της φθαρτής σύστασής της, συμβαδίζει με τον φθαρτό ανθρώπινο βίο. Πόσω, δε, μάλλον, όταν η προσφορά αγκαλιάζεται σε τόπους όπου η φήμη διαδράμει χρόνους πολλούς, δωρεά Ηρώων”.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη του Γεωργίου Σταυρινάκη, γιου του Νικήτα και της Μαρίας, το γένος Λαμπρικίδου και της συζύγου του, Ευαγγελίας, κόρης του Γεωργίου Αντωνιάδη και της Αρχοντίας, το γένος Χατζηαδάμ, από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, θείων της μητέρας της εκδότριας.