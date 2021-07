Σε Μέγαρο και Πλατεία συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

- Σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Μέγαρο “Nadja – Who Am I?” από την Αθανασία Κανελλοπούλου. «Είμαι μέσα στην εικόνα; Μπαίνω μέσα ή βγαίνω έξω από την εικόνα; Θα μπορούσα να είμαι ένα φάντασμα, ένα ζώο ή ένα νεκρό σώμα, και όχι απλά ένα κορίτσι που στέκει στη γωνία;». Φραντσέσκα Γούντμαν. Με τίτλο εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Μπρετόν, το έργο είναι μια χορογραφική ονειροπόληση πάνω στο έργο της Αμερικανίδας φωτογράφου Φραντσέσκα Γούντμαν. Το έργο εστιάζει στη γυναικεία φύση, το γυναικείο βλέμμα, την τρωτότητα της θηλυκής υπόστασης, με αφετηρία τις φωτογραφίες της Woodman, που γοητεύουν και προβληματίζουν ακόμα και σήμερα. Μέσα από γνωστά αρχετυπικά μοτίβα από τον πολιτισμό, την τέχνη και τη φωτογραφία, η χορογράφος διερευνά τους διαφορετικούς ρόλους της γυναίκας, ως μέσο πνευματικότητας και συνύπαρξης. Τέσσερις δυνατές ερμηνεύτριες συναντιούνται επί σκηνής και επιχειρούν, με ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο, να μας μεταφέρουν σ’ ένα κόσμο όπου τα σώματα εκτίθενται στη φθορά του χρόνου, τον πόνο, τις προσδοκίες και τα βλέμματα των άλλων αλλά και στις δικές τους εμμονές, διεκδικήσεις και αγωνίες. Καθεμία κινείται με βάση τη δική της μοναδικότητα ενώ και οι τέσσερις συνυπάρχουν και επικοινωνούν μέσω της γυναικείας ευαισθησίας, της αισθαντικότητας, της δύναμης αλλά και της επίγνωσης της φθαρτότητάς τους. Καθώς τα σώματά τους εξαφανίζονται, χάνονται μέσα σε καθρέπτες, αναποδογυρίζουν, διασπώνται, αναζητούν την ολότητα, τη γήινης διάστασή τους, τον αληθινό, ουσιαστικό εαυτό. Σύλληψη - χορογραφία: Αθανασία Κανελλοπούλου, ερμηνεία: Βασιάνα Σκοπετέα, Μαρία Φουντούλη, Λία Χαμηλοθώρη, Ματίνα Κωστιάνη. Βοηθός χορογράφου: Βασιάνα Σκοπετέα, πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου, σκηνικά και κοστούμια: Σωτήρης Μελανός, φωτισμοί: Τζάνος Μάζης, οργάνωση παραγωγής: Γιώλικα Πουλοπούλου (επίσης από την Καλαμάτα), οπτικοακουστική κάλυψη: Γιάννης Καρούνης, Πηνελόπη Μωρούτ, γραφικά: Μελίνα Κούλια, παραγωγή: Athanasia Kanellopoulou Performing Arts / Ομάδα Παραστατικών Τεχνών Αθανασίας Κανελλοπούλου, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (2020 - 21). Η Αθανασία Κανελλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε με υποτροφία χορό στο Λονδίνο (Rambert School) και στη Νέα Υόρκη (Martha Graham School), καθώς και Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό. Επί 18 συναπτά έτη έζησε στο εξωτερικό και συνεργάστηκε με πολλές ομάδες, όπως το Χοροθέατρο “Wuppertal Pina Bausch” (ως προσκεκλημένη χορεύτρια), τις ομάδες “Les Ballets C de la B”, “Jasmin Vardimon Company”, “Cocoondance”, “Alexandra Waierstall” κ.ά. Το 2008 ξεκίνησε τη δική της χορογραφική έρευνα, επηρεασμένη από την εξέλιξη των ιδεών γύρω από τη γυναικεία ταυτότητα και φύση τις τελευταίες δεκαετίες. Εργα της έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εχει προσκληθεί ως χορογράφος από την Ομάδα Σύγχρονου Χορού της Μάλτας (ZfinMalta Dance Ensemble), την Πειραματική Ακαδημία του Σάλζμπουργκ (SEAD), την ομάδα Jasmin Vardimon Company (JV2), το Πανεπιστήμιο Χορού της Νορβηγίας (Norwegian University of Dance), το Κέντρο Σύγχρονου Χορού του Καΐρου (Cairo Contemporary Dance Center), το Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ισλανδίας (Iceland University of the Arts), την Ομάδα Σύγχρονου Χορού της Ραμάλα (Sareyyet Ramallah Dance Company) κ.ά. Εχει διδάξει σύγχρονο χορό και χορογραφία σε ακαδημίες χορού ανά τον κόσμο (SEAD, Seoul Arts Centre, Cairo Contemporary Dance Center, Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Dance Studies University of Malta, Iceland University of the Arts, Garage29 Βρυξέλλες, Dance Cultural Centre Αθήνα, Mimar Sinan Fine Arts University Κωνσταντινούπολη). Από το 2017 μέχρι σήμερα διδάσκει στη σχολή χορού της ΕΛΣ. Το 2018 ίδρυσε την ομάδα‘’Athanasia Kanellopoulou Performing Arts’’ ως πλατφόρμα καλλιτεχνικής έρευνας και ανταλλαγής.

- Σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία “Bowling ball” από τον Alexander Vantournhout. Συνήθως μια μπάλα του μπόουλινγκ έχει μία και μοναδική λειτουργία: να ρίξει όσο το δυνατό περισσότερες κορίνες στην άκρη ενός διαδρόμου. Τι θα συμβεί όμως αν αφαιρέσεις το αντικείμενο αυτό από τον φυσικό χώρο του; Σε αυτό το ντουέτο με μια μπάλα του μπόουλινγκ ο Vantournhout πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και τα αντικείμενα που το περιβάλλουν. Το έργο αποτελεί μέρος του “Screws”, μιας σειράς 5 μικρο -παραστάσεων, στις οποίες τα αντικείμενα στερεώνονται στο σώμα και είτε παρέχουν στήριξη είτε διαταράσσουν την ισορροπία, επιτρέποντας στο σώμα να αψηφήσει τη βαρύτητα ή ενισχύοντας τη δράση της. Δημιουργία και ερμηνεία: Alexander Vantournhout, δραματουργία: Sébastien Hendrickx, επιστημονικός συνεργάτης: Rudi Laermans, βοηθοί χορογραφίας: Anneleen Keppens - Martin Kilvady, κοστούμια: Anne-Catherine Kunz, τεχνικός: Rinus Samyn, σχεδιασμός φωτισμού: Tim Oelbrandt, τεχνικός σχεδιασμός: Bert Van Dijck, Rinus Samyn, Tom Reynaerts, Tom Daniels, φωτογραφίες: Bart Grietens, παραγωγή: not standing, συμπαραγωγή: Vooruit, Gent (BE), MA, Montbeliard (FR), PERPLX, Marke (BE), Circa, Auch (FR). Ο Alexander Vantournhout συνεργάζεται με τα κέντρα “Arts Centre Vooruit” (Γάνδη), “CENTQUATRE” (Παρίσι) και “Cirque-théâtre Elbeuf” (Γαλλία). Είναι πολιτιστικός πρέσβυς της πόλης Roeselare. Το έργο του χαίρει της υποστήριξης του ιδρύματος Fondation BNP Paribas.

- Σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Ορλάντο” από την Λαμπρινή Γκόλια. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Γουλφ, το έργο εξερευνά τις εσωτερικές - απωθημένες σκέψεις ενός σώματος ενώ ταξιδεύει σε υπαρξιακές περιπλανήσεις αποδοχής του εαυτού του, τον απαραίτητο «άλλο» μέσα σε ένα γυναικείο σώμα. «Ο Ορλάντο φυσιολογικά αγάπησε μοναχικά μέρη, αχανείς θέες, και να νιώθει για τον εαυτό του, για πάντα, και πάντα, μόνος» Βιρτζίνια Γουλφ, Ορλάντο. Χορογραφία και ερμηνεία, σενάριο - αφήγηση: Λαμπρινή Γκόλια, μουσική: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου, δραματουργία: Λίζα Καρδάμη. Η Λαμπρινή Γκόλια είναι χορεύτρια, δασκάλα χορού και χορογράφος. Αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, ασχολείται συστηματικά με τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και το θέατρο. Ως χορεύτρια, έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες χορού, όπως τις “Hellenic Dance Company”, “Krama”, “Λυδία λίθος”, “Αερίτες”, “Ασώματες δυνάμεις”, “Siamese cie” και Χοροθέατρο “Οκτάνα”, καθώς και με ανεξάρτητα καλλιτεχνικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εχει επίσης συνεργαστεί με τον David Zambrano, ιδρυτή της τεχνικής “Flying low”. Ως καθηγήτρια χορού, έχει διδάξει μπαλέτο, σύγχρονο και Graham σε ομάδες χορού, επαγγελματικές σχολές χορού και στούντιο παγκοσμίως. Οι πρόσφατες σπουδές της στη μουσική (2016 - 2019) την οδήγησαν στη δημιουργία της προσωπική της μεθόδου διδασκαλίας, με τίτλο «Body instrument». Eργα της, ως χορογράφου, είναι τα “Camouflage” (επιλέχτηκε στο Φεστιβάλ “Deltebre danza” και σε διάφορα ελληνικά φεστιβάλ), “Σύμπλεγμα της Μέδουσας” και “Ενός λεπτού σιγή”.