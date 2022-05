Οι «Δρόμοι της Ελιάς» στο 7ο Φόρουμ της EUSAIR στην Αλβανία

Η παρουσίαση της εν λόγω πολιτιστικής διαδρομής πραγματοποιήθηκε κατά τις εργασίας του 7ου Φόρουμ της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), που πραγματοποιείται στα Τίρανα.

Σημειώνεται πως η επέκταση της εν λόγω πολιτιστικής δράσης, που προωθείται από τα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, αποτελεί τη μοναδική, μέχρι σήμερα, ελληνική πρωτοβουλία που είναι πιστοποιημένη από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας έγινε από το κοινό πρόγραμμα της ΕΕ και ΣτΕ Routes4U.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της πολιτιστικής διαδρομής από την ελληνική αποστολή του υπουργείου Πολιτισμού, επισημάνθηκε ότι δύο επιπλέον προγράμματα που αφορούν τον πολιτισμό σε επίπεδο μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου δυνητικά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και από το νέο ΕΣΠΑ ή το Ταμεία Ανάκαμψης, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί από την Κατευθυντήρια Θεματική Ομάδα του Πυλώνα IV της EUSAIR και έχουν διερευνηθεί για ενσωμάτωση στο σχεδιασμό της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Πολιτισμού.

Τα δύο προγράμματα είναι το «CulTourAir - Survey on Cultural Tourism in Adriatic and Ionian Region (AIR) countries» και το Air Cultural Routes: Ανάπτυξη βιώσιμων και θεματικών πολιτιστικών διαδρομών/ σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών εντός της EUSAIR. Όσον αφορά το πρώτο πρόγραμμα, αναφέρθηκε ότι στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών, συμπεριφορών και καταναλωτικών συνηθειών των επισκεπτών στα πολιτιστικά αξιοθέατα και γεγονότα στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου με σκοπό να ενισχύσει τα υπάρχοντα συστήματα καταγραφής στατιστικών δεδομένων του τουρισμού στον πολιτιστικό τουρισμό και να διευκολύνει τις λήψεις αποφάσεων σχετικά με τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του συνολικού πολιτισμικού τουριστικού προϊόντος στην εν λόγω περιοχή.

Σχετικά με το δεύτερο πρόγραμμα σημειώθηκε ότι ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εναρμονισμένη κατανομή των τουριστικών ροών στις μακροπεριφερειακές περιοχές, αξιοποιώντας τις πολιτιστικές διαδρομές ως εργαλείο για τη δημιουργία καινοτόμων και διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ποδηλατικών, περιπατητικών/ορειβατικών και ιστιοπλοϊκών διαδρομών που θα συνδέουν καλύτερα όλες τις πολιτιστικές διαδρομές τις μακροπεριφέρειας.

Η πρόκληση είναι να επιτευχθεί η περιφερειακή συνδεσιμότητα των τοπικά μικρο-διαχειριζόμενων διαδρομών, υπογραμμίστηκε από την αντιπροσωπεία του υπουργείου Πολιτισμού στο Φόρουμ.

Τέλος, ενημέρωσαν πως η πόλη των Χανίων έχει επιλεγεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την οργάνωση του 11ου ετήσιου Φόρουμ της Συμβουλευτικής Ομάδας των Πολιτιστικών Διαδρομών του, στις 5-7 Οκτωβρίου (εξ αναβολής διοργάνωση από το έτος 2020, λόγω πανδημίας).

Όπως σημείωσαν, το 11ο Φόρουμ αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας γεγονός στην ετήσια ατζέντα των πολιτιστικών διαδρομών και λειτουργεί ως σημείο συνάντησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης των πιστοποιημένων διαδρομών, εκπρόσωποι υποψήφιων διαδρομών, εκπρόσωποι κρατών-μελών της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας των Πολιτιστικών Διαδρομών, κεντρικές και περιφερειακές αρχές, διεθνείς οργανισμοί (EΕ, UNESCO, Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, ΟΣΕΠ, κά), εμπειρογνώμονες στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού, πανεπιστήμια και δίκτυα.

Σκοπός του Φόρουμ, όπως εξήγησαν, είναι να συζητηθούν οι τάσεις και οι προκλήσεις του προγράμματος, να ανταλλαγούν εμπειρίες και καλές πρακτικές, να γίνει ανασκόπηση της προόδου που επιτεύχθηκε και να αναπτυχθούν νέες συνεργασίες.

Από το υπουργείο Πολιτισμού συμμετείχαν στο 7ο Φόρουμ της Στρατηγικής η προϊσταμένη του τμήματος Διεθνών Σχέσεων Μαριάνθη Αναστασιάδου, το στέλεχος του τμήματος Φώτης Βλάχος και η αρχαιολόγος Ελένη Ράπτη.

Σημειώνεται πως η EUSAIR περιλαμβάνει δέκα χώρες: τέσσερις χώρες-μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και πέντε τρίτες χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Σαν Μαρίνο, το οποίο συμμετέχει ως πλήρες μέλος από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), αποτελεί μία από τις τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ μαζί με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (2009), την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (2011) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (2016).

Ο γενικός στόχος της EUSAIR είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, ανταγωνιστικότητας και συνδεσιμότητας της. Με την συμμετοχή τεσσάρων κρατών-μελών της ΕΕ και έξι τρίτων χωρών στη στρατηγική, η EUSAIR αναμένεται να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

