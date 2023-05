Νέος κύκλος για τη «Λέσχη του Βιβλίου» - Κάθε Σάββατο & Κυριακή στην ΕΤ2

Από τον Σοφοκλή μέχρι τον Τσέχωφ, τον Ντίκενς και τον Κάφκα, τα προτεινόμενα βιβλία συνιστούν έναν οδηγό ανάγνωσης για όλους, μια «ιδανική βιβλιοθήκη» με αριστουργήματα που ταξιδεύουν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας μαγεύουν και να μας συναρπάζουν.

Όπως σημειώνει ο Γ. Αρχιμανδρίτης, «τα λογοτεχνικά έργα που παρουσιάζουμε στη "Λέσχη του Βιβλίου" είναι έργα που σημάδεψαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Το βιβλίο μάς αφορά όλους. Είναι η ψυχική και πνευματική μας πυξίδα. Και βέβαια είναι μια μεγάλη απόλαυση. Μια απόλαυση που προσφέρει η ελληνική δημόσια τηλεόραση ως έκφραση της ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής της αποστολής. Διότι, πέρα από την μοναδική αισθητική εμπειρία που μας δίνει η λογοτεχνία, μας βοηθά να οξύνουμε το πνεύμα μας, να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να συλλάβουμε την πολυπλοκότητά του».

Ο Γ. Αρχιμανδρίτης είναι συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης. Το 2008 διετέλεσε Πρέσβης Πολιτισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη. Το 2010 τιμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών και το 2019 προήχθη σε Αξιωματούχο του ίδιου Τάγματος για τη συμβολή του στον τομέα του Πολιτισμού στη Γαλλία και τον κόσμο. Το 2021 ορίστηκε εντεταλμένος εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι.

Στη Γαλλία κυκλοφορούν τα βιβλία του: Mot à Mot (με την Danielle Mitterrand), Μikis Théodorakis par lui-même και Théo Angelopoulos-Le temps suspendu. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία του Μίκης Θεοδωράκης-Η ζωή μου, Θόδωρος Αγγελόπουλος-Με γυμνή φωνή, Μελίνα-Μια σταρ στην Αμερική (με τον Σπύρο Αρσένη), Γιάννης Μπεχράκης-Με τα μάτια της ψυχής και Τίτος Πατρίκιος-Μιαν άκρη της αλήθειας να σηκώσω (Εκδόσεις Πατάκη).

Είναι τακτικός συνεργάτης της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας (France Culture), καθώς και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας (RTS). Άρθρα και συνεντεύξεις του με εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες δημοσιεύονται στον γαλλικό τύπο (Le Monde, L'Obs-Nouvel Observateur, Le Point, La Gazette Drouot), ενώ συμμετέχει τακτικά στα διεθνή συνέδρια Art for Tomorrow και Athens Democracy Forum του Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με την εφημερίδα The New York Times.