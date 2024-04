Μην χάσετε την παράσταση “Το μποστάνι του Μποστ”

Τα περισσότερα κείμενα του Μποστ που παρουσιάζονται στην παράσταση, αν και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοπαίχτηκαν, δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, που γράφτηκε για αυτά καθώς έχει παραμείνει και αυτή ακυκλοφόρητη στο αρχείο του.

Η παράσταση αναδεικνύει το έργο του Χρύσανθου Μποσταντζόγλου, έναν πολυπράγμονα καλλιτέχνη που εξέπληξε με την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων του. Η συνεργασία της ομάδας THEARTES αποκαλύπτει άγνωστα κείμενα και προσθέτει νέα στοιχεία στα γνωστά έργα του. Μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών, ξεχωρίζει η εκπληκτική ποιότητα και πλούσια κωμική αισθητική που προσφέρουν. Η σκηνοθεσία ενισχύει την ερμηνευτική αξία και αναδεικνύει την επίκαιρη διάσταση των κειμένων του Μποστ. Μέσα από ένα έξυπνο σκηνοθετικό εύρημα, η παράσταση προκαλεί τον θεατή να σκεφτεί και να αναλογιστεί τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Μία παράσταση όπου, χάριν στο ειρωνικό χιούμορ, την παρωδία και τη σατιρική ματιά του Μποστ, οι γνωστές ιστορίες της Φαύστας, της Μήδειας και της Ιουλιέτας, συμπλέκονται με την άγνωστη ιστορία της Γκόλφως, τις «ιστορικέ ιστορίε» που αφηγείται η Μαμά Ελλάς, αλλά και τις περιπέτειες του Πειναλέοντα και της Ανεργίτσας καθώς καλούνται να συγκροτήσουν έναν θίασο. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν τα πραγματικά φινάλε που έγραψε ο Μποστ στα ήδη γνωστά έργα του –«Φαύστα», «Μήδεια», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»–, δίνοντας μία άλλη, διαφορετική κωμικοτραγική διάσταση στην εξέλιξη των ιστοριών τους!



Συντελεστές

Κείμενα: Μποστ. Σύνθεση – Διασκευή κειμένων – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Κατερίνα Μπιλάλη. Μουσική: Λουκιανός Κηλαηδόνης. Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα Τσακότα. Σχεδιασμός φωτισμών: Λέων Εσκενάζη. Χορογραφίες – Κινησιογραφία: Λιλλύ Κουτσανδρέα. Ενορχήστρωση: Γιώργος Κομπογιάννης. Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Δελαπόρτα. Hair Stylist: Organic Hair Spa by Athanasios. Φωτογραφίες: Φανή Τουμπουλίδου. Photo Artwork: Πένια Παππά. Video – Trailer: Νικήτας Χάσκας

Σχεδιασμός αφίσας: [βιβλιοτεχνία].Επικοινωνία – Προβολή: Βάσω Σωτηρίου – We Will. Παραγωγή: «THEARTES» Α.Μ.Κ.Ε.

* Η παράσταση παρουσιάζεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διανομή: Κατερίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Ερμόλαος Ματθαίου, Αλεξία Μουστάκα, Κρίστη Παπαδοπούλου, Τέλης Ζαχαράκης. Ακούγονται οι φωνές των: Γιάννη Μποσταντζόγλου και Σπύρου Πούλη.



Πού: Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14 & Κεραμεικού.

Πότε: Δευτέρα και Τρίτη στις 9:00 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/ Διάρκεια: 105΄ (χωρίς διάλειμμα)