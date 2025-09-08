Εκθεση σε παραλία - «Υμνος στη Γυναίκα» του γλύπτη Δημοσθένη Σωτηρούδη

Η ακτή Μπάτης, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας, είναι ένας τόπος που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με τη χαλάρωση του καλοκαιριού. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής σεζόν, οι υπεύθυνοι της ακτής επεφύλαξαν στους εκατοντάδες Έλληνες και ξένους λουόμενους, μια μοναδική έκπληξη, φιλοξενώντας έργα του καταξιωμένου και βραβευμένου Καβαλιώτη γλύπτη Δημοσθένη Σωτηρούδη. Η υπαίθρια έκθεση γλυπτικής θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της όλης διοργάνωσης είχε ο εικαστικός Λεόντιος Πετμεζάς.

Τα έξι έργα του, με τίτλο «Ύμνος στην Γυναίκα», δεν εκτίθενται σε έναν κλειστό χώρο, αλλά είναι τοποθετημένα σε επιλεγμένα σημεία μέσα στον περιβάλλοντα χώρο της ακτής, δίνοντας την αίσθηση ότι τα γλυπτά είναι κομμάτια του ίδιου του τοπίου.

Καθώς οι λουόμενοι περπατούν στους χώρους της παραλίας, τα επιβλητικά γλυπτά ξεπροβάλλουν αβίαστα μπροστά τους. Κάθε έργο, με τη μορφή της γυναίκας, διασπά τη συνήθη εικόνα της παραλίας, φέρνοντας μια νέα διάσταση στον χώρο και δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ τέχνης και φύσης. Οι επισκέπτες, ενθουσιασμένοι ή έκπληκτοι από την απροσδόκητη αυτή συνάντηση, έρχονται σε επαφή με μια τέχνη που δεν κλείνεται σε τέσσερις τοίχους, αλλά αναπνέει μαζί με το τοπίο.

Η τοποθεσία της έκθεσης, στην παραλία της ακτής Μπάτης, δεν είναι τυχαία. Ο άνεμος, η θάλασσα και το φως που διαπερνούν τα γλυπτά, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που ενισχύει τη διάσταση της δουλειάς του κ. Σωτηρούδη. Τα γλυπτά αλληλοεπιδρούν με το φυσικό τοπίο, σαν να είναι προορισμένα να βρίσκονται εκεί, σαν να ανήκουν στη φύση.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σωτηρούδης δεν κρύβει τη χαρά και την ικανοποίησή του για την τιμή που του έγινε αλλά και για την ευκαιρία που του δόθηκε ώστε να εκθέσει έργα του εκεί όπου συχνάζουν το καλοκαίρι οι άνθρωποι, φέρνοντάς τους ακόμα πιο κοντά στην τέχνη της γλυπτικής. «Ευχαριστώ τον επιχειρηματία Γιάννη Σαρρή γι' αυτή την ευκαιρία και πιστεύω ειλικρινά ότι τα έργα πραγματικά ταίριαξαν τόσο αρμονικά με το τοπίο και συνολικά με τον περιβάλλοντα χώρο», σημείωσε ο βραβευμένος γλύπτης.

Ο Δημοσθένης Σωτηρούδης, με την εμπειρία και την τεχνική του, κατάφερε να δημιουργήσει μια έκθεση που αναδεικνύει τη γυναικεία μορφή μέσα από την τέχνη, την παράδοση και τον μοντερνισμό, ενώ ταυτόχρονα σέβεται το φυσικό τοπίο και την ατμόσφαιρα του τόπου. Αυτή η μικρή, υπαίθρια έκθεση αποτελεί μια ιδανική εικόνα της γλυπτικής και της φύσης, όπου το έργο τέχνης δεν είναι μόνο να θαυμάζεται, αλλά και να ζει. Οι επισκέπτες - λουόμενοι, είτε είναι ντόπιοι είτε τουρίστες, έχουν την τύχη να απολαύσουν μια αξέχαστη εμπειρία, όπου η τέχνη και η φύση συναντώνται με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Η έκθεση αναδεικνύει τη γυναικεία μορφή ως κεντρικό θέμα, με τα έργα του κ. Σωτηρούδη να αγγίζουν δύο σημαντικές κατευθύνσεις: την αναφορά στην αρχαϊκή παράδοση και την επιρροή της σύγχρονης γεωμετρικής απλότητας. Σε αυτή την έξοχη συνύπαρξη τέχνης και περιβάλλοντος, τα γλυπτά γίνονται περισσότερο από εκθέματα. Γίνονται φορείς συναισθημάτων, συμβόλων και αντιφάσεων, που προσκαλούν τον θεατή σε μια νέα αντίληψη για τη γυναίκα και τη σύνδεσή της με τη φύση.

Μια γεμάτη ζωή, ένα πλούσιο έργο

Αν και με καταγωγή από τα Πετρωτά Έβρου, ο Δημοσθένη Σωτηρούδης έζησε, δημιούργησε και έκανε οικογένεια στη Καβάλα. Σπούδασε στην Κρατική Ακαδημία Εικαστικών Τεχνών στη Στουτγάρδη. Οι δημιουργίες του έχουν εκτεθεί σε 34 ατομικές εκθέσεις, μεταξύ αυτών στο Πανεπιστήμιο Yale, New Haven, στην γκαλερί «Tronjia» της Μασαχουσέτης, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Reutlingen στη Γερμανία, στο Γαλλικό Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και πρόσφατα στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, μέλος του Συλλόγου Γλυπτών και μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Βορ. Ελλάδας. Έργα του περιλαμβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Βορρέ, στην πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Τελλόγλειου Ιδρύματος του ΑΠΘ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός», όπως επίσης και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΕ