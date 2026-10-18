Διαμαρτυρία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη λαμπερή δεξίωση του Βρετανικού Μουσείου

Με παρουσία διασημοτήτων, αλλά και διαμαρτυρίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο ο δεύτερος ετήσιος φιλανθρωπικός χορός του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα Ντουβίν που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Μικ Τζάγκερ, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν και ο πρόεδρος του Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά παρουσιάζει η παρέμβαση της Τζόρτζι Ρόμπερτσον, η οποία εμφανίστηκε στην εκδήλωση με φόρεμα που έφερε το σύνθημα «Επιστρέψτε τα Γλυπτά», ζητώντας την επανένωση τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Παράλληλα, φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις διαδήλωσαν έξω από το Μουσείο, διαμαρτυρόμενες για τη χορηγική σχέση του με την πετρελαϊκή εταιρεία BP.

Υπενθυμίζεται ότι η περσινή αντίστοιχη εκδήλωση είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση της Αθήνας, καθώς το επίσημο δείπνο είχε πραγματοποιηθεί και στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Πηγή: ertnews.gr