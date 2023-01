iPhone 16 Pro: Face ID κάτω από την οθόνη θα έχουν τα μοντέλα που αναμένονται το 2024

Σύμφωνα με την κορεατική ιστοσελίδα The Elec, η Apple θα ενσωματώσει όλη την τεχνολογία του Face ID κάτω από την οθόνη των μεθεπόμενων iPhone της, κόβοντας πλέον την οθόνη στο επάνω μέρος μόνο για την τοποθέτηση της selfie κάμερας.

Οι σχετικές φήμες άρχισαν να εμφανίζονται πέρσι, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε το project στο iPhone 14 Pro, σημειώνει το gazzetta.

Σύμφωνα με όσα εκτιμά και γνωρίζει από τις γραμμές παραγωγής της Apple ο αναλυτής Ross Young, τα σχέδια αυτή τη στιγμή αναφέρουν πως όλα τα iPhone 15 θα φέρουν το Dynamic Island που γνωρίσαμε στα Pro μοντέλα της τωρινής σειράς, ενώ οι σημαντικές αλλαγές θα έρθουν από την μεθεπόμενη σειρά.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL