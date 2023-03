LG: Οι νέες τηλεοράσεις της έρχονται στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Με ενσωματωμένες όλες τις τελευταίες τεχνολογίες της εταιρείας και σχεδιασμένες γύρω από το νέο όραμά της – Sync to You, Open To All- οι νέες τηλεοράσεις της LG προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία θέασης και χρήστη και προσαρμόζονται με ευκολία στις ιδιαίτερες προτιμήσεις. Η σειρά για το 2023 εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην τηλεόραση, μετατρέποντάς την σε έναν οικιακό κόμβο που συνεχώς διευρύνεται και εμπλουτίζει την καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πρωταγωνιστές της φετινής σειράς, οι τελευταίες τηλεοράσεις OLED της εταιρείας αναβαθμίζουν την εμπειρία θέασης όπως μόνο η LG OLED μπορεί. Τα νέα μοντέλα προσφέρουν κορυφαία ποιότητα αυτοφωτιζόμενης εικόνας, ισχυρές τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας και αναβαθμισμένη πλατφόρμα webOS που παρέχει ακόμη πιο έξυπνες λειτουργίες, καθώς και πρόσβαση σε μια ολοένα αυξανόμενη βιβλιοθήκη lifestyle υπηρεσιών.

Η LG παρουσίασε στον κόσμο την πρώτη μεγάλη οθόνη OLED πριν από μια δεκαετία, και από τότε, συνεχίζει να ηγείται της αγοράς Premium τηλεοράσεων. Οι κορυφαίες τηλεοράσεις OLED συνεχίζουν να εξελίσσονται για να προσφέρουν ολοένα μεγαλύτερη αξία στους καταναλωτές και έχουν κερδίσει πολλές διακρίσεις από διακεκριμένα τεχνολογικά Μέσα Ενημέρωσης και ειδικούς του κλάδου. Οι τηλεοράσεις LG OLED, γνωστές για την εξαιρετική ποιότητα εικόνας τους, παράγουν ζωντανά, ακριβή χρώματα με βαθύ μαύρο και ρεαλιστική αντίθεση για εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες.

Επιπλέον, η αυτοφωτιζόμενη τεχνολογία της LG επιτρέπει στην εταιρεία να δημιουργήσει οπτικά εντυπωσιακές μορφές τηλεοράσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων στην αγορά LG SIGNATURE OLED R συσκευών, καθώς και της εύκαμπτης LG OLED Flex. Ανάμεσα στα τελευταία επιτεύγματα της είναι η LG SIGNATURE OLED M, μια τηλεόραση OLED 97 ιντσών με τεχνολογία Zero Connect που επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση βίντεο και ήχου και η OLED T, μια διαφανής τηλεόραση OLED που επαναπροσδιορίζει την ενσωμάτωση στον χώρο και την εμπειρία χρήστη.

Η σειρά OLED της LG για το 2023 διαθέτει αναβαθμισμένες τηλεοράσεις των σειρών OLED evo Z3, G3 και C3. Χάρη στην ακρίβεια και την απόδοση της τεχνολογίας LG OLED evo και του νέου α9 AI Processor Gen6, τα νέα μοντέλα παρέχουν βελτιωμένη φωτεινότητα και ακρίβεια χρώματος μαζί με εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια.

Ο τελευταίος επεξεργαστής της σειράς Alpha χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία ΑΙ Deep Learning της LG για να εξασφαλίσει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου. Το AI Picture Pro προσφέρει τώρα βελτιωμένο upscaling για πιο καθαρές εικόνες και περιλαμβάνει επίσης το OLED Dynamic Tone Mapping Pro, το οποίο βοηθά στην ανάδειξη μικρών λεπτομερειών και προσφέρει μεγαλύτερο βάθος σε κάθε καρέ. Το OLED Dynamic Tone Mapping Pro «χωρίζει» την εικόνα σε 20.000 μπλοκ, αναλύοντας το καθένα σε πραγματικό χρόνο για να ανιχνεύσει τις πιο σκοτεινές και φωτεινές περιοχές και να προσφέρει ακριβή βελτιστοποίηση HDR για να αυξήσει την αίσθηση βύθισης των θεατών. Επιπλέον, το AI Picture Pro διαθέτει την τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας HDR Expression Enhancer που εντοπίζει και βελτιώνει σημαντικά αντικείμενα στην οθόνη (π.χ. πρόσωπα ανθρώπων) σε κάθε σκηνή, δίνοντάς τους μια πιο

ζωντανή ποιότητα με βελτιωμένη ευκρίνεια και τρισδιάστατη εφαρμογή, εφαρμόζοντας χαρτογράφηση τόνου βασισμένη στη βαθιά εκμάθηση. Εκτός από τη βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής εικόνας, ο επεξεργαστής AI α9 Gen6 τροφοδοτεί το AI Sound Pro της LG, το οποίο παρέχει εικονικό ήχο surround 9.1.2 από τα ενσωματωμένα ηχεία των τηλεοράσεων, συμπληρώνοντας ηχητικά μια υψηλών επιδόσεων κινηματογραφική εμπειρία.

Ακόμα μια σημαντική αναβάθμιση στη φετινή σειρά OLED evo G3 είναι το Brightness Booster Max της LG, που ενσωματώνει μια νέα αρχιτεκτονική ελέγχου φωτισμού και αλγορίθμους ενίσχυσης φωτισμού για αύξηση της φωτεινότητας έως και 70%. Η φωτεινότητα απεικονίζεται και ελέγχεται σε επίπεδο pixel, με αποτέλεσμα πιο ευκρινείς, πιο ρεαλιστικές εικόνες. Η τεχνολογία Super Anti Reflective μειώνει αποτελεσματικά τους οπτικούς περισπασμούς, όπως οι ελαφριές λάμψεις φωτός και οι αντανακλάσεις, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εστιάζουν όλη τους την προσοχή στην οθόνη, ακόμη και σε περιβάλλον με έντονο φωτισμό.

Τα μοντέλα του 2023 για τις OLED evo G3 της LG χαρακτηρίζονται επίσης από σχεδιαστική αναβάθμιση μέσω του απρόσκοπτου One Wall Design. Χωρίς ορατό κενό κατά την τοποθέτηση στον τοίχο, τα φετινά μοντέλα φέρνουν στυλ και αβίαστη κομψότητα στο σαλόνι ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον επιλέγουν οι χρήστες. Επιπλέον, οι πιο τελευταίες τηλεοράσεις OLED της LG μετακινούνται ή τοποθετούνται εύκολα στον τοίχο λόγω της χρήσης ενός σύνθετου υλικού ινών που μειώνει το συνολικό βάρος κάθε μονάδας. Για ευελιξία εγκατάστασης, τα μοντέλα της σειράς OLED evo C3 2023 της LG διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να περιστρέφουν την οθόνη ώστε να ταιριάζει με τη γωνία της θέσης που παρακολουθούν.

Επίσης, το ολοκαίνουργιο OLED Care Program βοηθά τους χρήστες να διατηρούν στην καλύτερη κατάσταση την απόδοση της OLED τηλεόρασης τους. Το OLED Care Program συμπεριλαμβάνει το Memory Optimizer, ένα χαρακτηριστικό το οποίο βελτιώνει την απόδοση του μηχανήματος και παρέχει λειτουργία αυτοδιάγνωσης για την εικόνα και τον ήχο. Επίσης, δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε λειτουργίες που βοηθούν στη φροντίδα του OLED πάνελ, όπως καθαρισμός pixel, μετακίνηση οθόνης, προσαρμογή φωτεινότητας λογότυπου και συστάσεις φροντίδας. Το OLED Care είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο συντόμευσης στο τηλεχειριστήριο.

Οι τελευταίες τηλεοράσεις της LG ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό με μια ανανεωμένη, πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης για το 2023. Διαθέτουν την τελευταία έκδοση του webOS και παρουσιάζουν το All-New Home: ένα επανασχεδιασμένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (User Interface) που προσφέρει πληθώρα προσαρμοσμένων επιλογών και περισσότερη ευκολία από ποτέ. Οι νέες Quick Cards - ομαδοποιημένες σε εύχρηστες κατηγορίες όπως Home Office, Gaming, Music και Sports - παρουσιάζουν στους χρήστες έναν γρήγορο και απλό τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν περισσότερο.

Η Home Office Card στην LG τηλεόραση συγκεντρώνει διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες παραγωγικότητας που είναι ιδανικές για όσους εργάζονται από το σπίτι. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν την LG τηλεόρασή τους σε έναν υπερσύγχρονο σταθμό εργασίας με τη δημιουργία λύσεων που βασίζονται στο cloud, συμπεριλαμβανομένων των Windows 365. Η Home Office Card προσφέρει επίσης χρήσιμες εφαρμογές για την πρόσβαση και την οργάνωση του προγράμματός των χρηστών, καθώς και εφαρμογές φωνητικών και βιντεοκλήσεων που διευκολύνουν την επικοινωνία με συναδέλφους και πελάτες. Οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι Bluetooth και να απολαύσουν την πλήρη εμπειρία εργασίας από το σπίτι στην τηλεόραση LG.

Η Music Card στο All-New Home παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε μια ποικιλία μουσικών υπηρεσιών streaming, ενώ, το Sports Cards προσφέρει ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για να είναι οι χρήστες ενήμεροι για τα αγαπημένα τους αθλητικά πρωταθλήματα, παίκτες και ομάδες. Για μια εξατομικευμένη εμπειρία αθλητικών, οι προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις μεταφέρουν στους χρήστες τις πληροφορίες που θέλουν σε πραγματικό χρόνο: τους ενημερώνουν πότε ξεκινάει το παιχνίδι, ενημερώσεις για το σκορ σε πραγματικό χρόνο και το τελικό αποτέλεσμα μόλις λήξει το παιχνίδι. Αφού αποθηκεύσουν τις εξατομικευμένες προτιμήσεις τους, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν τη λήψη αθλητικών ειδοποιήσεων σε οποιαδήποτε τηλεόραση LG, με τη σύνδεση στο προφίλ χρήστη τους.

Το νέο webOS είναι σχεδιασμένο για όλους για να διευκολύνει οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την τηλεόραση να απολαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση το ιστορικό προβολής και τις συνήθειες. Το AI Concierge συμβάλλει στην παροχή μιας εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη στην τηλεόραση LG OLED. Εκτός από την εμφάνιση μιας επιμελημένης λίστας επιλογών περιεχομένου σε κάθε χρήστη με βάση την προηγούμενη χρήση του και τις ερωτήσεις αναζήτησης, το AI Concierge παρέχει μια επιλογή λέξεων-κλειδιών για την περιήγηση σε περιεχόμενο με βάση την τάση. Προτείνει επίσης χρήσιμες ρυθμίσεις, επιλογές και λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης οικογενειακής φροντίδας, της λειτουργίας Eye Comfort, της λειτουργίας Multi-View, της ρύθμισης ρολογιού, της σύνδεσης ηχείου Bluetooth και της σίγασης του ήχου) για την προσαρμογή της εμπειρίας θέασης και χρήσης.

Επίσης, η τηλεόραση είναι συμβατή με το νέο πρότυπο έξυπνου σπιτιού, Matter, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν και να παρακολουθούν ένα ευρύ φάσμα έξυπνων οικιακών συσκευών από έναν αυξανόμενο κατάλογο παγκόσμιων κατασκευαστών, χρησιμοποιώντας μόνο την τηλεόραση LG.

Ως premium λύσεις οικιακού κινηματογράφου, οι τηλεοράσεις LG OLED εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης εικόνας και ήχου των Dolby Vision και Dolby Atmos. Επιπλέον, οι φετινές τηλεοράσεις LG προσφέρουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τις πιο πρόσφατες μπάρες ήχου της LG, παρέχοντας εξαιρετικό πολυκάναλο ήχο surround με βελτιωμένη ποιότητα ήχου IMAX που υποστηρίζεται από DTS:X. Η τηλεόραση LG και το LG Sound Bar συνδυάζονται για να προσφέρουν το WOW Orchestra, το οποίο χρησιμοποιεί κάθε κανάλι ήχου και στα δύο προϊόντα για να δημιουργήσει ισχυρότερο, πιο καθηλωτικό ήχο και το βολικό WOWCAST7, που καθιστά δυνατή την ασύρματη σύνδεση των δύο συσκευών.

Επιπλέον, τα μοντέλα τηλεοράσεων LG OLED για το 2023 υποστηρίζουν αρκετές λειτουργίες που υποστηρίζονται από το HDMI 2.1a, την πιο πρόσφατη αναβάθμιση των προδιαγραφών HDMI. Είναι επίσης οι πρώτες τηλεοράσεις που πιστοποιούνται από τον οργανισμό HDMI για την πρόσφατα ανακοινωθείσα λειτουργία Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS-VRR). Το QMS-VRR μπορεί να εξαλείψει τη στιγμιαία "μαύρη οθόνη" που εμφανίζεται μερικές φορές κατά την εναλλαγή μεταξύ περιεχομένου που αναπαράγεται από διαφορετικές πηγές συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση μέσω HDMI.

Οι αυτοφωτιζόμενες τηλεοράσεις OLED της LG είναι οι απόλυτες οθόνες gaming και διαθέτουν εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης 0,1 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και έως και τέσσερις θύρες HDMI 2.1 48Gbps εύρος ζώνης. Οι τηλεοράσεις OLED της LG είναι επίσης εξοπλισμένες με το Game Optimizer, που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν και να εναλλάσσονται γρήγορα μεταξύ των προεπιλογών προβολής παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της νέας, προσαρμόσιμης προεπιλογής "User", καθώς και πολλών άλλων χαρακτηριστικών που αφορούν στα παιχνίδια. Οι ρυθμίσεις για τις λειτουργίες G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium και HDMI-VRR με HGiG είναι επίσης εύκολα προσβάσιμες από το Game Optimizer. Επιπλέον, οι τηλεοράσεις LG OLED διαθέτουν το Game Dashboard, ένα μενού που παρέχει μια σειρά από χρήσιμα στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της οθόνης και την απόδοση, στα οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν γρήγορη πρόσβαση ενώ παίζουν.

Πέρα από τις βραβευμένες τηλεοράσεις OLED, η LG πρόσθεσε νέες τηλεοράσεις QNED στη σειρά για το 2023. Οι premium τηλεοράσεις LCD αξιοποιούν την τεχνολογία Quantum Dot NanoCell Color της εταιρείας για να παράγουν πλούσια, ακριβή και εξαιρετικά ζωντανά χρώματα που συμβάλλουν στη δημιουργία αξέχαστων και ιδιαίτερα καθηλωτικών εμπειριών θέασης. Εξοπλισμένες με την τεχνολογία QNED Million Grey Scale Block Dimming, οι τελευταίες τηλεοράσεις QNED Mini LED είναι ικανές να παρέχουν αντίθεση και επίπεδα μαύρου που πλησιάζουν αυτά των OLED. Οι τηλεοράσεις Mini LED της LG για το 2023 βελτιώνουν την αντίθεση κατά 64 φορές σε σύγκριση με τις προηγούμενες για να επιτύχουν ένα εκατομμύριο, δυναμικές διαβαθμίσεις, Επιπλέον, οι τηλεοράσεις QNED της εταιρείας έχουν λεπτότερο σχεδιασμό και ταιριάζουν καλύτερα με τα νέα soundbar της LG.

Για να μειωθεί η κατανάλωση πόρων και πρώτων υλών, οι τηλεοράσεις LG OLED απαιτούν λιγότερα υλικά για την παραγωγή τους από τις συμβατικές τηλεοράσεις LED, καθώς με τα αυτοφωτιζόμενα pixel δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός. Οι τηλεοράσεις LG OLED και οι τηλεοράσεις QNED χρησιμοποιούν εξαρτήματα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά και αποστέλλονται ακόμη και σε συσκευασίες που κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά και διαθέτουν μονόχρωμη εκτύπωση. Επιπρόσθετα, η συσκευασία του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από βιολογικό υλικό που αποσυντίθεται όταν τοποθετείται στο έδαφος.

Οι οθόνες που χρησιμοποιούνται στις τηλεοράσεις OLED της LG έχουν χαμηλή απόδοση μπλε φωτός και είναι πιστοποιημένες για Eyesafe® από την TÜV Rheinland. Η λειτουργία Eye Comfort στις τηλεοράσεις ρυθμίζει την ένταση του μπλε φωτός που παράγεται από κάθε pixel για να ελαχιστοποιήσει την παραμόρφωση των χρωμάτων και να δημιουργήσει μια θερμότερη θερμοκρασία χρώματος, με αποτέλεσμα καλύτερα, πιο φυσικά χρώματα. Οι νέες OLED οθόνες έχουν επίσης κερδίσει τις πιστοποιήσεις Flicker-Free Display και Discomfort Glare Free από την UL Solutions.

Η LG τηρώντας τη δέσμευσή της να κάνει την τεχνολογία περισσότερο περιεκτική έχει εφαρμόσει διάφορα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις τελευταίες τηλεοράσεις της πιο εύχρηστες για τα άτομα με αναπηρία. Ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού σίγασης του LG Magic Remote εμφανίζει το μενού προσβασιμότητας, όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν το Learn TV Remote, το οποίο τους μαθαίνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για τα άτομα με προβλήματα ακοής, το Sign Language Zoom επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν το μέγεθος της περιοχής όπου εμφανίζεται στην οθόνη ο διερμηνέας της νοηματικής γλώσσας. Οι τηλεοράσεις της LG μπορούν επίσης να αναπαράγουν ήχο μέσω των ενσωματωμένων ηχείων τους και μιας συσκευής Bluetooth, όπως ένα ακουστικό βαρηκοΐας, ταυτόχρονα. Οι χρήστες με προβλήματα ακοής μπορούν να συνδέσουν το ακουστικό τους στην τηλεόραση μέσω Bluetooth ή συνδέοντας έναν πομπό σε μία από τις θύρες HDMI της τηλεόρασης και να ρυθμίσουν την ένταση με τα χειριστήρια του ακουστικού τους.

Η σειρά τηλεοράσεων 2023 της LG θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Απρίλιο.