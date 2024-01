13χρονος κατάφερε να τερματίσει το Tetris - Το διάσημο παιχνίδι κράσαρε για πρώτη φορά (Βίντεο)

Ο 13xρονος Willis Gibson δημοσίευσε ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube ενώ φτάνει στην πίστα 157, τη στιγμή που αναγκάζει το παιχνίδι να «κρασάρει» αφού σημείωσε σκορ 999.999 πόντους, όπως γράφει ο Guardian.

Ιστορική πρωτιά

Πιστεύεται ότι ο έφηβος από την Οκλαχόμα είναι ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε ποτέ το Tetris από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, πάνω από 30 χρόνια πριν, αναφέρει το reader.

Προηγουμένως, μόνο προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης είχαν αναγκάσει το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Nintendo Entertainment System (NES), να φτάσει στο «kill screen» του.

Αυτό το «κρασάρισμα» συμβαίνει όταν ο χρήστης, πραγματικός ή τεχνητός, καταφέρνει να κάνει τα χαρακτηριστικά τουβλάκια του παιχνιδιού να πέφτουν με ρυθμό που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο επεξεργαστής του.

Μέχρι πρόσφατα κάτι τέτοιο δεν ήταν πιθανό, αλλά το 2010, ο επαγγελματίας παίκτης Θορ Άκερλουντ κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο 30 του Tetris χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται «hypertapping». Μία εξέλιξη αυτής της τεχνικής που χρησιμοποίησε ο νεαρός γνωστός ως «blue scuti» στο διαδίκτυο είναι το «rolling», με το οποίο αντί ο παίκτης να πατά με τα δάχτυλά του το χειριστήριο, στην ουσία κυλάει το ίδιο το χειριστήριο στα δάχτυλά του, ενεργοποιώντας έτσι με μεγάλη ταχύτητα τα κουμπιά.

Σε ένα βίντεο που τεκμηριώνει το κατόρθωμά του και δημοσιεύτηκε την Τρίτη, ο 13χρονος Willis Gibson, παίζει για περίπου 38 λεπτά και φτάνει στο επίπεδο 157 πριν πει, «Ωχ, το έχασα», νομίζοντας ότι το παιχνίδι σταμάτησε επειδή είχε αστοχήσει με ένα τετράγωνο.

Με μία δεύτερη ματιά όμως, κατάλαβε πως το παιχνίδι είχε «παγώσει» και μάλιστα στο σκορ 999.999 πόντους, με τον νεαρό να φωνάζει «Θεέ μου. Επιτέλους. Θα λιποθυμήσω, δεν νιώθω τα χέρια μου».

