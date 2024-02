realme C67: Επίσημο το νέο entry-level με κάμερα 108MP (Βίντεο)

Η realme επαναπροσδιορίζει τα τεχνολογικά πρότυπα που αφορούν την σειρά c, λανσάροντας το realme C67 smartphone.

Το realme C67 διαθέτει κάμερα 108MP, επεξεργαστή Snapdragon 6nm και συγκεκριμένα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που το καθιστούν, αδιαμφισβήτητα τον πρωταθλητή «champion» της σειράς c. Το realme C67 προσφέρει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη εμπειρία κινητής τηλεφωνίας, σε μια ελκυστική τιμή που ξεκινά από 209,90 ευρώ. Η realme τον Νοέμβριο του 2023 ξεπέρασε τις 200 εκατομμύρια αποστολές smartphone παγκοσμίως και έγινε το 5ο αναπτυσσόμενο brand που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο, για αυτό και είναι ανάμεσα στα διεθνή brand που φιλοξενούνται στο “200 Million Club”.

Ξεκινώντας ως startup, κατάφερε να γίνει μια σημαντική mainstream εταιρεία έτοιμη να προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα στους νέους καταναλωτές. Ο στόχος της realme είναι να κατανοεί καλύτερα τους νέους χρήστες και να τους προσφέρει τις καλύτερες δυνατές τεχνολογικές επιλογές. Για αυτό τον λόγο αναβάθμισε τα προϊόντα της ώστε να αποδεικνύει έμπρακτα την αποστολή της, η οποία είναι : οι νέοι χρήστες σε όλο τον κόσμο να μπορούν να απολαύσουν τις καλύτερες δυνατές τεχνολογικές εμπειρίες.

Το 2024, το νέο όραμα της realme είναι ξεκάθαρο με το σλόγκαν "make it real". Παράλληλα για την realme η Ευρώπη αποτελεί στρατηγική αγορά ενώ έχει στόχο να αυξηθεί το μερίδιο της και να συμπεριληφθεί στο Top 4. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η realme θα ενισχύσει το brand και τα προϊόντα τη, αναλαμβάνοντας συγχρόνως πρωτοβουλίες σε χορηγικές συμφωνίες, υποστηρίζοντας τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Η σειρά C της realme έφτασε το ορόσημο των 100 εκατ. αποστολών, ενώ το C55, έχει καταγραφεί ως το smartphone με τον καλύτερο όγκων πωλήσεων, δηλαδή κατά 300% σε ημερήσιες πωλήσεις. Η σειρά C με το «Champion» c67 έχει μια στρατηγική αναβάθμιση σε 4 πυλώνες : την κάμερα, την λειτουργία, το σχεδιασμό και την απόδοση.

Το realme C67 διαθέτει μια αξεπέραστη κάμερα 108MP με 3X In-sensor Zoom και το μεγαλύτερο μέγεθος αισθητήρα, στην κατηγορία του. Το C67 υποστηρίζει την άμεση έξοδο εικόνων 108MP, τα υψηλότερα pixel, ώστε να παρέχει την δυνατότητα για μια καθαρή φωτογραφία. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία 3X In-sensor Zoom στο realme C67 χρησιμοποιεί 12 εκατομμύρια pixel στο κέντρο του αισθητήρα 108MP για να μπορεί ο χρήστης να έχει τις καλύτερες δυνατές λήψεις χωρίς απώλειες. Μαζί με το 3X In-sensor Zoom, το realme C67 έχει την λειτουργία του 3X Portrait, το οποίο δίνει την δυνατότητα στις φωτογραφίες πορτραίτων ανθρώπων, να έχουν περισσότερο βάθος. Χάρη στο μεγαλύτερο μέγεθος αισθητήρα στην κατηγορία του, το realme C67 διαθέτει τις καλύτερες δυνατότητες για νυχτερινή λήψη με αύξηση 132% στην περιοχή ανίχνευσης φωτός. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες με εξαιρετικό χρώμα, βάθος και ευκρίνεια ακόμα και τη νύχτα. Το C67 διαθέτει επεξεργαστή snapdragon 685, το οποίο είναι το πρώτο chipset Snapdragon 6nm στη σειρά realme C, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία Antutu 330k. Ο επεξεργαστής Snapdragon 685 είναι βελτιστοποιημένος με μεγάλη ισχύ και αποδοτικότητα, ώστε να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Σε σύγκριση με το realme C55, το realme C67 έχει 15% αύξηση στην απόδοση της CPU και 10% αύξηση στην απόδοση της GPU, μαζί με μια εντυπωσιακή κύρια συχνότητα 2,8 GHz. Όσον αφορά την οθόνη και το σχεδιασμό της συσκευής, το realme C67 διαθέτει οθόνη 950nit, εξασφαλίζοντας ότι η οθόνη έχει ορατότητα ακόμα και κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. Επιπλέον, το C67 είναι το πρώτο τηλέφωνο στην κατηγορία τιμής του που αφαιρεί το πλαστικό υποστήριγμα της οθόνης, το οποίο είναι ένα σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που συνήθως προορίζεται για συσκευές ναυαρχίδες υψηλών προδιαγραφών, λόγω της δομικής του πολυπλοκότητας. Το C67 έρχεται σε δύο χρώματα, Oasis Green και Black Rock, και έχει το λεπτότερο σώμα με πάχος μόλις 7,59 χιλιοστά στην κατηγορία του. Μια προηγμένη διαδικασία βαθμιδωτής επίστρωσης 420nm στην πλάτη του C67 δημιουργεί την δυνατότητα για πιο απολαυστικά χρωματικά εφέ, με βαθύτερες υφές και στρώματα που αντανακλούν και διαθλούν το φως με μοναδικούς τρόπους. Βασισμένο στις ανάγκες των νέων χρηστών, το C67 προσφέρει μια κορυφαία smartphone εμπειρία στην κατηγορία τιμής του, όχι μόνο ως design αλλά έχει και έως λογισμικό. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πιο διαδραστικές λειτουργίες λογισμικού με το Mini Capsule 2.0. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, θα λαμβάνουν αναδυόμενα παράθυρα μουσικής, επιτρέποντας τον έλεγχο της μουσικής και την εναλλαγή μεταξύ των τραγουδιών με ένα απλό σύρσιμο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να λαμβάνουν ειδοποιήσεις καιρού με το ζωντανό animation του καιρού. Το C67 παρέχει την εμπειρία του πρωταθλητή «champion» με τα 256 GB, το κορυφαίο NFC 360° για ταχύτερες σαρώσεις και τα εξαιρετικά γραμμικά διπλά στερεοφωνικά ηχεία. Παράλληλα οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πιο διαδραστικές λειτουργίες μέσο του λογισμικού Mini Capsule 2.0. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, θα λαμβάνουν δυναμικά αναδυόμενα παράθυρα μουσικής, επιτρέποντας τον έλεγχο της μουσικής και την εναλλαγή μεταξύ των τραγουδιών με ένα απλό σάρωμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το realme C67 με την πρωτοποριακή του κάμερα, τις κορυφαίες επιδόσεις, τον εξαιρετικό σχεδιασμό και την ομαλή εμπειρία χρήσης, είναι έτοιμο να ηγηθεί στην κατηγορία του, θέτοντας νέα πρότυπα για τα mid-range smartphones.

