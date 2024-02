Xiaomi 14 και Xiaomi 14 Ultra: Παγκόσμιο λανσάρισμα για τις νέες ναυαρχίδες της εταιρείας (Βίντεο)

Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ορόσημο στη δέσμευση της Xiaomi να παρέχει ασυναγώνιστες εμπειρίες στους καταναλωτές παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο William Lu, Partner και Πρόεδρος της Xiaomi Corporation και Πρόεδρος της Xiaomi International Business Department, παρουσίασε στις διεθνείς αγορές το νέο έξυπνο οικοσύστημα της εταιρείας, "Human X Car X Home". Η στρατηγική συνεργασία της Xiaomi και της Leica επισημοποιήθηκε το 2022, ενώ έκτοτε έχουν φέρει από κοινού την επανάσταση στο κλάδο της απεικόνισης στα κινητά. Μέσα από μια αδιάκοπή επιδίωξη για τελειότητα, η Xiaomi αναθεωρεί συνεχώς τα πρότυπα του κλάδου με κάθε νέα κυκλοφορία της.

Η σειρά Xiaomi 14 αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της συνεργασίας αυτής μέσα από την ενσωμάτωση των Leica Sumilux optics.

Η εν λόγω ενσωμάτωση αναδεικνύει τις πιο προηγμένες οπτικές ιδέες και σχεδιασμό προϊόντων, εδραιώνοντας τη θέση της Xiaomi ως ενός παγκόσμιου ηγέτη στην καινοτομία της κινητής απεικόνισης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα Xiaomi Pad S6 Pro 12.4, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Smart Band 8 Pro και το Xiaomi Watch 2, τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα σε όλους.

Χiaomi 14 Ultra: Επαγγελματική εικόνα, απαράμιλλη επίδοση και καινοτόμος σχεδιασμός

Το Xiaomi 14 Ultra είναι κατασκευασμένο με βάση τη στιβαρή δομή Xiaomi Guardian Structure, που αποτελείται από ένα ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου, Xiaomi nano-tech vegan, δέρμα και Xiaomi Shield Glass. Διαμορφωμένο από ένα κομμάτι αλουμινίου, το Xiaomi 14 Ultra προσφέρει εκπληκτική δύναμη πλαισίου, βελτιωμένη κατά 1,38 φορές. Το Xiaomi nano-tech vegan δέρμα διαθέτει μια νέα φόρμουλα για ακόμα λεπτότερο και ελαφρύτερο αποτέλεσμα με 6 φορές καλύτερη αντοχή σε φθορά. Χάρη στο Xiaomi Shield Glass, η καινοτόμα οθόνη All Around Liquid Display του Xiaomi 14 Ultra επαναπροσδιορίζει την έννοια της θέασης, επιτυγχάνοντας μια συνεχή καμπύλη σε όλες τις πλευρές και γωνίες και δημιουργώντας έτσι την εμπειρία μιας flat οθόνης με τη διαδραστικότητα μιας καμπυλωτής άκρης. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία θέασης χάρη στην C8 WQHD+ 6.73" AMOLED οθόνη, ειδικά κατασκευασμένη από την Xiaomi, με WQHD+ (3200 x 1440), 522ppi, κυμαινόμενο ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz και 3000 nits φωτεινότητα. Το Xiaomi 14 Ultra διαθέτει ένα επαγγελματικό σύστημα τεσσάρων καμερών με εκπληκτική εμβέλεια εστίασης από 12mm σε 120mm. H βασική κάμερα διαθέτει μεταβλητό διάφραγμα ƒ/1.63-ƒ/4.0, και προσφέρει απρόσκοπτη προσαρμογή της έκθεσης σε διάφορες περιπτώσεις. Με έναν υπέρ-μεγέθη φακό μιας ίντσας LYT-900 και δυναμικό εύρος έως και 14EV, η ποιότητα εικόνας είναι εγγυημένη ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Το τετραπλό σύστημα καμερών συμπληρώνεται από μια floating telephotο κάμερα Leica στα 75mm, μια περισκοπική κάμερα Leica στα 120mm και μια ultra-wide κάμερα Leica στα 12mm. To Xiaomi 14 Ultra ηγείται στον τομέα της απεικόνισης μέσω smartphone με υποστήριξη 8Κ 30fps και για τις τέσσερις κάμερες. Επίσης, με φακούς Leica και έναν αισθητήρα στα 50ΜΡ, η συσκευή μπορεί να τραβήξει βίντεο απίστευτης ευκρίνειας στα 8Κ, ενώ διαθέτει λειτουργίες μοντάζ επαγγελματικού επιπέδου. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία zoom σε ανάλυση 4Κ στα 60fps. Η συσκευή υποστηρίζει Dolby Vision για βίντεο με ανάλυση 4Κ στα 60fps και σύστημα σταθεροποίησης, ενώ έχει τοποθετηθεί ένα επιπλέον μικρόφωνο για τη δημιουργία συστήματος τεσσάρων μικροφώνων με στόχους surround ηχογράφηση ή ηχογράφηση κατευθυνόμενου ήχου. Για μια πραγματικά επαγγελματική βιντεοσκοπική εμπειρία, το νέο Movie Mode εισάγει πρακτικές του κλάδου όπως το 2.39:1 aspect ratio και το 180° shutter rule, για βίντεο που έχουν ένα πραγματικά κινηματογραφικό ύφος και motion blur. Το ολοκαίνουριο MasterCinema κωδικοποιεί HDR videos σε 10-bit Rec.2020 για την καταγραφή λεπτομερειών, σκιών και φωτεινών σημείων, ξεπερνώντας το προηγούμενο πρότυπο του 8-bit BT.709, ειδικά σε HDR οθόνες. Το Director mode διαθέτει επαγγελματικού επιπέδου πλαίσιο εργασίας με προηγμένα συστήματα ελέγχου και Log format για το post-production των υλικών. Το Xiaomi 14 Ultra μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες συσκευές Xiaomi ως εξωτερικές οθόνες, όπως το νέο Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, για μια καθηλωτική εμπειρία παραγωγής. Μαζί με το Xiaomi 14 Ultra, παρουσιάστηκε και το Xiaomi 14 Ultra Photography kit σχεδιασμένο ειδικά για τους λάτρεις της φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης, που προσφέρει ειδικές λειτουργίες ενσωματωμένες σε ένα grip και μια θήκη. Το kit περιέχει ένα shutter button δυο επιπέδων, ένα zoom level, ένα προσαρμόσιμο κουμπί βιντεοσκόπησης και ένα επιπλέον προσαρμόσιμο μοχλό. Λειτουργεί επίσης ως εξωτερική μπαταρία 1500mAh. Το kit πωλείται ξεχωριστά.

Xiaomi 14: Συμπαγές μέγεθος, ηγετική απεικόνιση και ασυμβίβαστη εμπειρία

Σχεδιασμένο ως καθημερινός σύμμαχος σε συμπαγές σώμα το Xiaomi 14 έχει διαστάσεις 152.8mm x 71.5mm x 8.20mm. Το ελαφρώς καμπυλωτό panel εγγυάται άνετο και ασφαλές κράτημα στο χέρι, επιτρέποντας παρατεταμένες περιόδους χρήσης. Η μινιμαλιστική αισθητική του επιτυγχάνεται, μεταφέροντας το ηχείο στην οθόνη και τον infrared πομπό στην κάμερα, για ένα καθαρό look στα άνω και πλαϊνά άκρα. Το υπέρ-λεπτό bezel χρησιμοποιεί τεχνολογία FIAA ώστε τα κυκλώματα να ενσωματώνονται στην οθόνη για κάτω bezel στα 1,71mm. Το Xiaomi 14 διαθέτει ένα πλήρες, τριπλό σύστημα καμερών για μια ολοκληρωμένη εμπειρία φωτογράφισης, με εύρος 14mm μέχρι 75mm. To Xiaomi 14 σχεδιάστηκε με φακούς Leica Summilux με ανανεωμένο διάφραγμα ƒ/1.6 στη βασική κάμερα σε συνδυασμό με τον αισθητήρα Light Fusion 900 και δυναμικό εύρος 13.5 EV. Επιπλέον, η ανάλυση της 14mm ultra-wide κάμερας της Leica έχει ανανεωθεί στα 50ΜΡ, ενώ o περίφημος floating φακός στα 75mm της Leica έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 10εκ. Αναφορικά με την οθόνη, το Xiaomi 14 διαθέτει μια εντυπωσιακή CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) στις 6,36 ίντσες. Η πυκνότητα των pixel αυξήθηκε στα 460ppi για περισσότερη λεπτομέρεια από ποτέ. Με μέγιστη φωτεινότητα στα 3000 nits, τα χρώματα είναι ζωντανά και οι εικόνες παραμένουν καθαρές ακόμα και κάτω από έκθεση στον ήλιο. Επιπλέον, με κυμαινόμενο ρυθμό ανανέωσης από 1 στα 120Hz, η οπτική εμπειρία που προσφέρει η συσκευή σε κάθε λειτουργία, όπως ανάγνωση, περιήγηση στο διαδίκτυο και gaming, παραμένει σταθερή και αδιάκοπη. Η σειρά Xiaomi 14 διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε επεξεργαστές, με σημαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία ψύξης και αυξημένη ζωή μπαταρίας, δημιουργώντας μια βελτιστοποιημένη εμπειρία για όλους τους χρήστες. Το Xiaomi 14 και το Xiaomi 14 Ultra τροφοδοτούνται από το Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, με αύξηση 32% στις επιδόσεις και 34% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, σε συνδυασμό με 34% καλύτερη επίδοση GPU και 38% καλύτερη κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η σειρά Xiaomi 14 διαθέτει το Qualcomm FastConnect 7800 για σύνδεση Wi-Fi 7 με εντυπωσιακή επίδοση στα 320MHz. Το Xiaomi 14 Ultra πάει ένα βήμα παραπέρα χάρη στο High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, που εγγυάται το χαμηλότερο δυνατό latency και το μεγαλύτερο εύρος καναλιών, φέρνοντας την επανάσταση στη μεγάλων ταχυτήτων συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών. Χάρη στο σύστημα ψύξης Xiaomi IceLoop, αμφότερες συσκευές προσφέρουν εκπληκτική εμπειρία χρήσης ακόμα και υπό απαιτητικές συνθήκες όπως βιντεοσκόπηση, computational photography, χρήση ΑΙ σε πραγματικό χρόνο και απαιτητικό gaming. Το Xiaomi 14 Ultra πάει ένα βήμα παραπέρα χάρη στο σύστημα Xiaomi Dual-Channel IceLoop το οποίο διαθέτει ένα δεύτερο σύστημα διάχυσης θερμότητας ειδικά για το σύστημα καμερών με στόχο την καλύτερη φωτογραφική και βιντεοσκοπική λειτουργία. Αναφορικά με τη μπαταρία και τη λειτουργία φόρτισης, το Xiaomi 14 και το Xiaomi 14 Ultra διαθέτουν το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας Xiaomi Surge, το οποίο εγγυάται καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Xiaomi 14 διαθέτει μια μπαταρία στα 4610mAh με σύστημα φόρτισης HyperCharge στα 90W και ασύρματη φόρτιση Hypercharge στα 50W. Το Xiaomi 14 Ultra διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία στα 5000mAh με σύστημα φόρτισης HyperCharge στα 90W, καθώς και τεχνολογία ασύρματης φόρτισης HyperCharge στα 80W. Το Xiaomi 14 και το Xiaomi 14 Ultra θα λάβουν ενημέρωση Android OS για 4 γενιές και 5 χρόνια security patches. Οι χρήστες των συσκευών θα λάβουν επίσης 100GB αποθηκευτικό χώρο στο Google One για 6 μήνες, τρεις μήνες πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube Premium, για περιήγηση στο YouTube και το YouTube Music χωρίς διαφημίσεις.

Σύντομα θα ακολουθήσουν νέα για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην ελληνική αγορά.

