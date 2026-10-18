iPhone Duo: Εξαντλήθηκε μέσα σε 30 λεπτά – Οι παραδόσεις μετατίθενται για το 2027

Τεράστιο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πρώτο πτυσσόμενο iPhone της Apple, με τις προπαραγγελίες του iPhone Duo να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι καταναλωτές που δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν τη συσκευή από την πρώτη στιγμή ενδέχεται πλέον να χρειαστεί να περιμένουν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.

Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε διάφορες αγορές, με την ανταπόκριση του κοινού να ξεπερνά, όπως φαίνεται, τα αρχικά διαθέσιμα αποθέματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις 30 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας, οι εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple είχαν μετατεθεί έως τις 25 Ιανουαρίου 2027.

Οι καθυστερήσεις αφορούν όλες τις εκδόσεις της συσκευής, ανεξαρτήτως χρώματος και αποθηκευτικής χωρητικότητας, από τα 256GB έως τα 2TB. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Βιετνάμ, όπου η Apple εμφανίζει ως εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης την 27η Ιανουαρίου, περιορίζοντας παράλληλα τις παραγγελίες σε δύο συσκευές ανά πελάτη.

Η επίσημη κυκλοφορία του iPhone Duo έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, ωστόσο η διαθεσιμότητα διαφοροποιείται ανάλογα με την αγορά και το δίκτυο πωλήσεων. Ορισμένοι λιανοπωλητές εξακολουθούν να αναφέρουν συντομότερους χρόνους παράδοσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεγάλες αναμονές δεν συνεπάγονται απαραίτητα καθολική εξάντληση των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ενδέχεται να συνδέεται και με κατασκευαστικές δυσκολίες. Η σύνθετη πτυσσόμενη οθόνη και ο μεντεσές από τιτάνιο απαιτούν ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες παραγωγής, επηρεάζοντας δυνητικά τον αρχικό εφοδιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, το ισχυρό ξεκίνημα των προπαραγγελιών αναδεικνύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την είσοδο της Apple στην αγορά των πτυσσόμενων smartphones, με το iPhone Duo να αποτελεί ήδη μία από τις πλέον πολυσυζητημένες τεχνολογικές κυκλοφορίες της χρονιάς.