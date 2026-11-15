Bloomberg: Meta και TikTok επιχειρούν να εξαγοράσουν τη σιωπή εφήβων που τις κατηγορούν

Οι επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των εφήβων γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, καθώς οι νεαροί χρήστες αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Ωστόσο, πρόκειται για μια πραγματικότητα που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν επιθυμούν να αναδεικνύεται. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg, τόσο η Meta όσο και το TikTok κατέβαλαν κρυφά χρηματικά ποσά σε περίπου δώδεκα εφήβους που είχαν προσφύγει εναντίον τους. Οι περισσότερες από τις συμφωνίες έκλεισαν εξωδικαστικά, με τα ποσά να κυμαίνονται μεταξύ 2 και 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου οι καταγγελίες να παραμείνουν μακριά από τη δημοσιότητα.

Οι νεαροί ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η χρήση των προϊόντων των εταιρειών αυτών συνέβαλαν στην επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας, προκαλώντας τους κατάθλιψη, άγχος και διατροφικές διαταραχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, η Meta κατέβαλε συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια σε δύο εφήβους, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή τους. Πρόκειται για μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση και καταδεικνύει μέχρι πού είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι εταιρείες για να κρατήσουν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα μακριά από τη δημοσιότητα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποθάρρυνσης άλλων εναγόντων από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, η τακτική αυτή δεν φαίνεται να αποδίδει. Σύμφωνα με το Bloomberg, σχεδόν 10.000 αγωγές για σωματική και ψυχική βλάβη εξακολουθούν να εκκρεμούν σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ κατά των Meta, YouTube, Snapchat και TikTok, μετά από δικαστικές υποθέσεις-ορόσημο που άνοιξαν τον δρόμο για νέες προσφυγές. Παράλληλα, περισσότερες από 1.000 σχολικές περιφέρειες κατηγορούν τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης ότι βλάπτουν τους μαθητές, θέτοντας το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Παρά τις εξωδικαστικές συμφωνίες και τις καταβολές εκατομμυρίων δολαρίων σε εφήβους που έχουν κινηθεί νομικά εναντίον τους, οι εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με πολυάριθμες αγωγές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Bloomberg, το συνολικό ύψος των πιθανών αποζημιώσεων θα μπορούσε να αγγίξει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης προσέφεραν τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά, ώστε οι πελάτες μου δεν μπορούσαν να αρνηθούν», δήλωσε στο Bloomberg ο δικηγόρος Μαρκ Λάνιερ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο από τους εφήβους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. «Δεν πρόκειται για αμελητέα ποσά», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι αποτελούν τα πρώτα «ντόμινο» σε μια σειρά αντίστοιχων εξελίξεων που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Πηγή: ertnews.gr