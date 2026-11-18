Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον αρχίσει. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, το Grand Theft Auto VI (GTA VI) κάνει την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 13 ετών από την κυκλοφορία του προκατόχου του.

Η επιστροφή της δημοφιλούς σειράς της Rockstar Games εξελίσσεται ήδη σε παγκόσμιο γεγονός, με εκατομμύρια παίκτες να προετοιμάζονται για την πρώτη τους περιήγηση στο νέο ψηφιακό σύμπαν.

Το GTA VI αποτελεί ένα πρωτοφανές οικονομικό και δημιουργικό εγχείρημα. Οι εκτιμήσεις αναλυτών τοποθετούν το συνολικό κόστος ανάπτυξης και προώθησης μεταξύ 1 και 1,5 δισ. δολαρίων, αν και η Rockstar έχει διαψεύσει τις σχετικές φήμες περί προϋπολογισμού άνω του 1,5 δισ. δολαρίων. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια παραγωγή που ανεβάζει τον πήχη για ολόκληρη τη βιομηχανία του gaming.

Μια δεκαετία δουλειάς

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκίνησε το 2015, με την ομάδα να πραγματοποιεί ακόμη και αποστολή έρευνας στο Μαϊάμι, προκειμένου να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιβάλλον που θα ενέπνεε τη φανταστική «Vice City». Το αρχικό σχέδιο για έναν πολύ ευρύτερο χάρτη, με τοποθεσίες στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, περιορίστηκε τελικά, καθώς προτεραιότητα δόθηκε στη λεπτομέρεια και στον ρεαλισμό.

Η Rockstar έφτασε να απασχολεί 4.711 εργαζομένους σε 12 γραφεία παγκοσμίως. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε ακόμη και στους μη ελεγχόμενους από τον παίκτη χαρακτήρες (NPCs), για τους οποίους δημιουργήθηκε εξειδικευμένη ομάδα συγγραφέων, παραγωγών και σκηνοθετών. Στόχος ήταν ένας κόσμος που δεν θα λειτουργεί απλώς ως σκηνικό, αλλά θα μοιάζει «ζωντανός», κάτι που μαρτυρά και το τρέιλερ που κυκλοφόρησε. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Τζέισον και η Λουτσία, σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή της Vice City, με τη Rockstar να επιδιώκει κάτι πολύ περισσότερο από μια ανανεωμένη έκδοση του GTA V.

Φρενίτιδα με άδειες και... παραιτήσεις από τη δουλειά

Η προσμονή έχει πάρει διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια της κοινότητας του gaming. Στη Βρετανία έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 83.000 ημέρες άδειας για τις 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού BrightHR. Εργαζόμενοι σχεδιάζουν να απουσιάσουν από τις δουλειές τους, ενώ ανάλογες ιστορίες καταγράφονται και σε άλλες χώρες, ακόμη και σε στρατιωτικές μονάδες των ΗΠΑ.

Οπως αποκαλύπτουν τα σόσιαλ μίντια οι παίκτες εξετάζουν ακόμη και την παραίτηση ή τη μετακόμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρόνο και απρόσκοπτη πρόσβαση στο παιχνίδι. Η υπερβολή των συγκεκριμένων αντιδράσεων αποτυπώνει και το μέγεθος της προσμονής. Στην Ελλάδα η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας. Η βασική έκδοση για PS5 αναφέρεται στα 79,99 ευρώ στο PlayStation Store, ενώ η Ultimate Edition φτάνει τα 99,99 ευρώ.

Το πραγματικό στοίχημα για τη Rockstar αρχίζει, όμως, από τη στιγμή που το παιχνίδι θα περάσει στα χέρια του κοινού. Επειτα από τόσο υψηλές προσδοκίες, τεράστια επένδυση και πολυετή ανάπτυξη, το GTA VI καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει ξανά τα δεδομένα, χαρίζοντας ένα πολιτισμικό και εμπορικό φαινόμενο που φιλοδοξεί να γράψει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ «GTA VI»

13 χρόνια αναμονής

10 χρόνια ανάπτυξης

1,5 δισ. δολάρια κόστος ανάπτυξης

4.711 γραφεία της Rockstar παγκοσμίως

83.000 ημέρες άδειας στη Βρετανία

79.99 ευρώ η βασική έκδοση στην Ελλάδα

Πηγή: www.eleftherostypos.gr