Νέα Ζηλανδία: Η υπουργός έδινε συνέντευξη και ο γιος της εισέβαλε στο δωμάτιο με καρότο σε σχήμα φαλλού (Βίντεο)

Η Κάρμελ Σεπουλόνι, υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό δίκτυο μέσω Zoom και για λίγα δευτερόλεπτα διακόπηκε όταν ο γιος της άνοιξε την πόρτα στο δωμάτιο από από ”έβγαινε αέρα” και μπήκε μέσα χαμογελαστός θέλοντας να της κάνει πλάκα με την ανακάλυψή του.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. ???‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! ? pic.twitter.com/oUbcpt8tSu