Στο «στόχαστρο» του Netflix τα Φιλιατρά - Η viral ανάρτηση για το «Emily in Paris» (βίντεο+φωτο)

Με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο, το ελληνικό τμήμα του Netflix ανακοίνωσε μέσα από τα social media πως η δραματική κωμωδία «Emily in Paris» ανανεώθηκε για δύο ακόμη σεζόν.

Συγκεκριμένα, ανέβασε τρεις φωτογραφίες με τη Λίλι Κόλινς να ποζάρει στα Φιλιατρά, στο Βόλο και στη Λειβαδιά, με αποτέλεσμα οι εν λόγω εικόνες να γίνουν αμέσως viral, μιας και τονίζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου θα πραγματοποιηθούν σε στούντιο, λίγο έξω από το Παρίσι σε λίγους μήνες, ενώ έντονες φήμες αναφέρουν πως οι πρωταγωνιστές θα βρεθούν για κάποια γυρίσματα στο Λονδίνο. Παράλληλα, οι θαυμαστές της Κιμ Κατράλ έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικασίες ότι η πρώην πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» θα λάβει μέρος στα επόμενα επεισόδια του «Emily in Paris».

Αν η Έμιλι ζούσε στην Ελλάδα: pic.twitter.com/ZGRevfqize — Netflix Greece (@NetflixGR) January 11, 2022

Η νεανική σειρά του Ντάρεν Σταρ ακολουθεί την Έμιλι, η οποία αφήνει το Σικάγο των ΗΠΑ και αρχίζει τη νέα της ζωή στην Πόλη του Φωτός, για χάρη μιας μεγάλης επαγγελματικής ευκαιρίας. Στον δεύτερο κύκλο, ο οποίος έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες στο Netflix, έχοντας αποκτήσει πλέον μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζωή της, η Έμιλι μπορεί σιγά - σιγά να κουμαντάρει καλύτερα την πόλη, αλλά ζορίζεται ακόμα με τις ιδιαιτερότητες του τρόπου ζωής των Γάλλων. Μετά το ερωτικό τρίγωνο με τον γείτονά της και την πρώτη της αληθινή Γαλλίδα φίλη, η πρωταγωνίστρια είναι αποφασισμένη να επικεντρωθεί στη δουλειά της, που γίνεται καθημερινά όλο και πιο περίπλοκη. Στην τάξη των Γαλλικών, γνωρίζει έναν άλλο εκπατρισμένο που την εξοργίζει και ταυτόχρονα την ιντριγκάρει.

