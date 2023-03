«Ο Μέσι είναι καλύτερος» είπε πιτσιρικάς στον Ρονάλντο - Viral η απάντηση του Πορτογάλου (Βίντεο)

Στο τελευταίο του αγώνα με την Αλ Νασρ ενάντια στην Αλ Μπατίν, ο Ρονάλντο δεν κατάφερε να σκοράρει κάποιο γκολ, παρά τη νίκη της ομάδας του με 3-1, αναφέρει το newsbeast.gr.

Καθώς ο διάσημος ποδοσφαιριστής κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ένας πιτσιρικάς βρήκε την ευκαιρία να του πει αυτό που πολλοί σκέφτονται. «Ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα!», με τον Ρονάλντο να μη διστάζει και να του απαντά και μάλιστα νευριασμένος.

«Πήγαινε να τον δεις τότε, γιατί είσαι εδώ;», είπε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο, με τον θαυμαστή του Αργεντίνου Λιονέλ Μέσι σίγουρα να ξαφνιάζεται, καθώς δε περίμενε αυτή την απάντηση του διεθνή σταρ που έγινε viral.

Bro is pissed after 3-1 win ???? never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB