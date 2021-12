Πύρινη κόλαση στο Κολοράντο των ΗΠΑ - Οι φλόγες κατάπιαν σπίτια, ξενοδοχεία και εμπορικά (Βίντεο)

Η πυρκαγιά τροφοδοτείται από σφοδρούς ανέμους έπειτα από ιστορική ξηρασία στην περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι περίπου 370 κατοικίες στην περιοχή Σάγκαμορ καταστράφηκαν. Είναι πιθανό 210 κατοικίες να καταστράφηκαν στην παλιά πόλη της Σουπίριορ», τόνισε ο σερίφης της κομητείας Μπόλντερ, ο Τζο Πέλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πόλη Μπόλντερ, που έχει πάνω από 100.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Κολοράντο.

Το Κολοράντο, στην αμερικανική Δύση, βιώνει ιστορική ξηρασία, που διευκόλυνε πολύ την εξάπλωση της φωτιάς. Τουλάχιστον 6.480 στρέμματα βλάστησης έγιναν στάχτη στην κομητεία Μπόλντερ. Οι φλόγες κατάπιαν ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

Οι ριπές ανέμου με ταχύτητα μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα την ώρα κατά τόπους δίνουν ορμή στις φλόγες και περιπλέκουν αφάνταστα το έργο των πυροσβεστών.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι με δεδομένο το εύρος και την ένταση αυτής της πυρκαγιάς, καθώς και το ότι βρίσκεται σε πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν θα μας εξέπληττε εάν είχαμε τραυματισμούς ή θανάτους», προειδοποίησε ο σερίφης Πέλι.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες μόνο για έξι τραυματίες.

Χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή νωρίτερα χθες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους αμέσως. Εντολή αφορούσε ιδίως τη Λούιβιλ, πόλη με 20.000 κατοίκους.

«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, φύγετε αμέσως», προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της κομητείας Μπόλντερ τους κατοίκους.

«Ισχυροί άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες γρήγορα και όλα τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης αυτής της ορεινής πολιτείας της αμερικανικής Δύσης όπου τα Βραχώδη Όρη συναντούν τις Μεγάλες Πεδιάδες. Κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Εγκαταλείψτε τη Λούιβιλ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσει η ζωή σας», επέμεινε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, κάνοντας λόγο για ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 170 χιλιομέτρων την ώρα.

«Δεν απέμειναν παρά μόνο στάχτες»

Άλλη που αφορούσε η εντολή εκκένωσης, η Σουπίριορ των 13.000 κατοίκων, είχε καλυφθεί χθες από νέφος μαύρου καπνού, όπως απαναθάτισαν φωτογραφικά στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Πάτρικ Κίλμπραϊντ, 72 ετών, βρισκόταν στη δουλειά του, σε μια κιγκαλερία, όταν έλαβε εντολή να απομακρυνθεί αμέσως, σύμφωνα με την εφημερίδα Denver Post.

Έσπευσε στο σπίτι του στη Σουπίριορ για να μαζέψει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει τίποτε άλλο πέρα από το αυτοκίνητό του και μερικά ρούχα. Η γάτα του και ο σκύλος του χάθηκαν, πέθαναν εξαιτίας της πυρκαγιάς. «Δεν απέμειναν παρά μόνο στάχτες», είπε αναφερόμενος στο σπίτι όπου ζούσε για τρεις δεκαετίες.

«Είναι παράξενο συναίσθημα να περνάς από μια κατάσταση που έχεις όλες τις πιθανές ανέσεις σε μια άλλη που δεν έχεις απολύτως τίποτα», παραδέχθηκε στην Ντένβερ Πόουστ, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Το Κολοράντο και ευρύτερα μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ πλήττεται από ξηρασία που κρατάει χρόνια, κάνοντας την περιοχή πολύ ευάλωτη τις πυρκαγιές.

Αν και αυτές οι τελευταίες θεωρούνται φυσική συνιστώσα του κλιματικού κύκλου, αφού επιτρέπουν να καθαρίζει η βλάστηση και μειώνουν την εξάπλωση φυτικών ασθενειών, η έκτασή τους αυξάνεται ανησυχητικά.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, η ένταση και η συχνότητα των ξηρασιών, που απειλούν την διατροφική ασφάλεια των πληθυσμών, υπάρχει κίνδυνος να κλιμακωθούν, ακόμη κι αν επιτευχθεί ο στόχος να περιοριστεί η άνοδος των θερμοκρασιών στον 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Εξάλλου η άνοδος των θερμοκρασιών, όπως και το γεγονός ότι πολλαπλασιάζονται οι καύσωνες και οι ξηρασίες, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές σε δάση και εκτάσεις με βλάστηση.

Τα τελευταία χρόνια η αμερικανική Δύση έχει γνωρίσει πυρκαγιές άνευ προηγουμένου, ειδικά οι πολιτείες Καλιφόρνια και Όρεγκον.

Για τον Ντάνιελ Σουέιν, μετεωρολόγο στο πανεπιστήμιο UCLA, είναι «δύσκολο να πιστέψει» πως ξεσπούν πυρκαγιές Δεκέμβρη μήνα, κανονικά περίοδο που δεν καταγράφονται τέτοιες στην περιοχή.

«Αλλά αν πάρετε το καλοκαίρι που καταγράφηκε ζέστη και ξηρασία ρεκόρ, το ότι έχουμε μόνο δυο εκατοστά χιόνι μέχρι τώρα αυτήν την εποχή, και προσθέσετε μια καταιγίδα με ανέμους τρομερά υψηλής ταχύτητας, ριπές 160 χιλιομέτρων την ώρα και πάνω (…) το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες πυρκαγιές που μετακινούνται πάρα πολύ γρήγορα», επισήμανε ο ερευνητής.

