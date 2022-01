To γηραιότερο πλάσμα του κόσμου είναι 190 χρόνων και ζευγαρώνει ακόμα! (βίντεο)

O Tζόναθαν είναι το γηραιότερο πλάσμα του κόσμου. Είναι 190 χρόνων. Ο Τζόναθαν είναι χελώνα βάρους 200 κιλών και τελευταία έχει γίνει γνωστός σε όλον τον πλανήτη, ως “το γηραιότερο χερσαίο θηλαστικό του κόσμου”. Ζει στις Σεϋχέλλες, στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης. Εκεί είχε φωτογραφηθεί για πρώτη φορά, το 1886.

Υπάρχει και στα Guinness World Records, ως ”ο γηραιότερος 'χελώνιος', μια κατηγορία που περιλαμβάνει όλες τις χελώνες, τις χελώνες και τις χελώνες όλων των εποχών”. Ειδικοί αναφέρουν πως οι γιγαντιαίες χελώνες συνήθως ζουν γύρω στα 150 χρόνια χρόνια. Όριο που έχει ξεπεράσει προ πολλού ο Τζόναθαν. Εμφανίστηκε στο νησί του Νότιου Ατλαντικού το 1882, ως δώρο του Βρετανού διοικητή της αποικίας και μετέπειτα κυβερνήτη της Αγίας Ελένης, Σερ Ουίλιαμ Γκρέι Ουίλσον.

Τότε ήταν παράδοση να δίνονται χελώνες ως διπλωματικά δώρα, σε όλον τον κόσμο “εάν δεν τις έτρωγαν”, εξήγησε η Τείνι Λούσι του St. Helena Island Society for the Prevention of Cruelty to Animals, στο PetaPixel. Πρόσθεσε πως “όταν προσφέρθηκε ως δώρο, ήταν πλήρως ανεπτυγμένος, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν ήδη τουλάχιστον 50 χρόνων. Επομένως πρέπει να 'γεννήθηκε' το 1832”.

Τη φροντίδα του Τζόναθαν, στην παρούσα φάση, την έχει αναλάβει ο κτηνίατρος, Τζο Χόλινς, ο οποίος έχει προσληφθεί από την κυβέρνηση του νησιού όταν ο Τζόναθαν ήταν άρρωστος “και δεν μπορούσε να βοσκήσει”.

Αναγνωρίζει τη φωνή μου και με ακούει, σαν να ήταν σκύλος” δήλωσε ο Χόνιλς στην Washington Post, πριν ομολογήσει ότι “με έχει συνδέσει με την τροφή του”. Για μια δεκαετία ταΐζει τον Τζόναθαν με το χέρι του, καρότα, αγγούρια, λάχανο, μήλα, αχλάδια και μπανάνες και πάντα φορά ειδικά γάντια, ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα 'χάσει' τα δάχτυλα του -από το δυνατό δάγκωμα της χελώνας. Προφανώς και ο κτηνίατρος έχει αναλάβει και την υγιεινή του ζώου που “έχει χάσει την όραση του και ελαφρώς την αίσθηση της όσφρησης, αλλά “ακούει τα βήματα μας -ή νιώθει την πίεση τους στο έδαφος-, έχει όρεξη και αυτό δείχνει πως έχει υγεία”. Ο Χόλινς πρόσθεσε και ότι "έχει ακόμα καλή λίμπιντο, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ζευγαρώνει συχνά με την Έμα ή τον Φρεντ -ξέρετε πως τα ζώα συχνά δεν δίνουν σημασία στο φύλο".

