Ούτε ο Mr Bean: Φύλακας ζωγράφισε ματάκια σε πίνακα αξίας 1 εκατ. και τον κατέστρεψε (φωτο)

Το περιστατικό συνέβη την περίοδο που ο πίνακας «Τρεις φιγούρες» της Άννα Λεπόρσκαγια βρισκόταν στο πολιτιστικό κέντρο «Μπόρις Γιέλτσιν» στην Αικατερινούπολη, στο πλαίσιο μιας έκθεσης αφηρημένης τέχνης.

Για άγνωστο λόγο ένας φύλακας αποφάσισε να κάνει την δική του εικαστική παρέμβαση, ζωγραφίζοντας με στιλό στρογγυλά μάτια στις απρόσωπες τρεις φιγούρες του πολύτιμου πίνακα. Μάλιστα, διέπραξε τον βανδαλισμό την πρώτη μέρα που έπιασε δουλειά στο πολιτιστικό κέντρο από το οποίο τελικά απολύθηκε. Η διεύθυνση του πολιτιστικού κέντρου δεν θέλησε να δώσει τα στοιχεία του φύλακα στα ΜΜΕ και απέστειλε τον πίνακα για αποκατάσταση.

Ο βανδαλισμός έγινε αντιληπτός στις 7 Δεκεμβρίου από δύο επισκέπτες που ενημέρωσαν αμέσως έναν υπάλληλο. Το έργο τέχνης αφαιρέθηκε από την έκθεση και επεστράφη στην Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ στη Μόσχα για εργασίες αποκατάστασης.

A ‘bored’ security guard destroys a $1 million #painting by drawing ? on it. Anna Leporskaya's '3 Figures' painting is on display @ an #art gallery in Russia. The guard said he did it bcoz he was bored. He has been fired & the painting's being restored. ? pic.twitter.com/WxKpOobWZD