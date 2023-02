Τουρκία: Συγκλονιστικό βίντεο με κτίριο που καταρρέει από τα 7,8 Ρίχτερ

Σε ένα βίντεο από την Şanliurfa καταγράφεται η κατάρρευση ενός κτιρίου από τη σεισμική δόνηση.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν επίσης τις καταρρεύσεις κτιρίων στη νότια Τουρκία, όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian

Ανταποκριτής του BBC στην περιοχή Diyarbakir μετέδωσε ότι ένα εμπορικό κατέρρευσε, αναφέρει το newsbeast.

Ο Rushdi Abualouf, παραγωγός του BBC στη Λωρίδα της Γάζας είπε ότι η δόνηση κράτησε περίπου 45 δευτερόλεπτα.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL