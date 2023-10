Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες – Δύο νεκροί (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης, κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ», σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar».

(AP Photo/Sylvain Plazy)



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», σύμφωνα με το δίκτυο Sud Info, προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα στο οποίο υποστήριζε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του.

Η βελγική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

BREAKING: Gunman opens fire in Brussels, killing at least 2 Swedish citizens before fleeing the scene pic.twitter.com/WcXlbt0V5o