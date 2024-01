Τζέιμς Κότακ: Πέθανε ο πρώην ντράμερ των Scorpions

Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του μουσικού Tobi στο TMZ, ανακοινώνοντας ότι ο Κόττακ πέθανε το πρωί της Τρίτης στο Louisville του Κεντάκι.

Τα αίτια του θανάτου του είναι προς το παρόν άγνωστα.

Ο Κόττακ ήταν περισσότερο γνωστός ως ντράμερ του γερμανικού ροκ συγκροτήματος Scorpions – στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται τα «Rock You Like a Hurricane» και «No One Like You», από το 1996-2016, και ήταν το μακροβιότερο μέλος του συγκροτήματος.

Έφυγε από το συγκρότημα λόγω του εθισμού του στο αλκόολ, τον Σεπτέμβριο του 2016 και αντικαταστάθηκε από το πρώην μέλος των Motorhead Mikkey Dee.

Ο Κόττακ ήταν επίσης αρχικό μέλος των Kingdom Come, των οποίων ήταν ο ντράμερ τους από το 1987 έως το 1989 και ξανά από το 2018 έως τον θάνατό του το 2024, και είχε το δικό του συγκρότημα Kottak, παλαιότερα γνωστό ως KrunK.

Πηγή: cnn.gr