Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο σταρ της κάντρι μουσικής Τόμπι Κιθ

Η είδηση ανακοινώθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Τόμπι Κιθ καθώς και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του. «Ο Τόμπι Κιθ πέθανε ήσυχα χθες το βράδυ στις 5 Φεβρουαρίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Έδωσε τον αγώνα του με χάρη και θάρρος».

Τον Ιούνιο του 2022, ο Κιθ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στομάχου. «Έχω περάσει τους τελευταίους 6 μήνες κάνοντας χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και χειρουργική επέμβαση» έγραψε τότε. «Μέχρι εδώ καλά. Χρειάζομαι χρόνο για να αναπνεύσω, να συνέλθω και να χαλαρώσω» ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής καριέρας του πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους χάρη σε country επιτυχίες όπως οι "Should've Been a Cowboy", "Made in America" και "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American).»

Πριν ξεκινήσει την επιτυχημένη μουσική του καριέρα τη δεκαετία του '90, ο γεννημένος στην πόλη Κλίντον της Οκλαχόμα Τομπ Κιθ εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές και στη συνέχεια έγινε ημι-επαγγελματίας παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τη New York Post.

ΑΠΕ - ΜΠΕ