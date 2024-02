Πάιατ: H σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ θα γίνεται πιο δυνατή

«Ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τη συμμαχία με την Ελλάδα να γίνεται πιο δυνατή». Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Assistant Secretary στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, σε συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ολοκλήρωσης της Ανατολικής Μεσογείου, την ενεργειακή συνεργασία και την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τις προκλήσεις για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, που πραγματοποιήθηκε στο think tank Foundation for Defense of Democracies FDD.